Video-Tutorials für iPad-Nutzer: Apple erklärt Tablet-Features von iOS 11

Apple hat auf YouTube sechs neue Erklärvideos für die Nutzung des iPad und iPad Pro im Zusammenspiel mit iOS 11 veröffentlicht. Die mit deutscher Sprachausgabe unterlegten Clips zeigen auf augenzwinkernde Art und Weise, wie Nutzer verschiedene Funktionen der Tablets ausführen können. Thematisch geht es unter anderem darum, mehrere E-Mails parallel zu bearbeiten, mit dem Pencil in verschiedenen Anwendungen zu zeichnen und versteckte Features der Onscreen-Tastatur zu entdecken.Das Tutorial zu Cloud-Diensten zeigt Anwendern, wie sie iCloud Drive, Dropbox, Google Drive sowie OneDrive in der Dateien-App von iOS 11 aktivieren und anschließend auf die gespeicherten Inhalte zugreifen können.Apple erklärt zudem, wie sich mehrere Apps nebeneinander in der Multitasking-Ansicht verwenden lassen. Speziell für die Mail-App gibt es ein Tutorial, das sich mit der parallelen Bearbeitung mehrerer E-Mails befasst und diesbezügliche Funktionen veranschaulicht.Im Clip zur Onscreen-Tastatur von iOS 11 widmet sich Apple einigen Sonderfunktionen, die im Nutzungsalltag praktisch sind und Zeit sparen können. Dazu gehören die Auswahl verschiedener Varianten eines Buchstaben, die schnelle Verfügbarkeit von Zahlen in der normalen Tastaturansicht und eine Trackpad-artige Steuerung des Cursors in Text-Dokumenten.Die beiden Pencil-Videos gehen auf die Möglichkeiten ein, die Anwender beim Zeichnen in der Notizen-App und bei Bildschirm-Fotos haben.