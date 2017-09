Threema-Update soll problematische Fehler beheben

Vor zwei Wochen hatten die Schweizer Entwickler von Threema die neue Version 3.0 veröffentlicht (zur App: ), mit der Nutzer endverschlüsselte Internet-Telefonie nutzen können. Damit haben sich allerdings auch kleinere nervige Fehler eingeschlichen. Das neue Update auf Version 3.0.1 soll diese nun ausgemerzt haben. Die grundsätzliche Funktionsweise der Telefonie ist hierbei aber gleich geblieben.Um einen Anruf zu tätigen, müssen beide Teilnehmer mindestens Version 3.0 besitzen und damit im Chat gewesen sein. Anschließend lässt sich durch Hochscrollen im Chat in der oberen Leiste ein Anruf tätigen. Alternativ kann man auch in die Kontaktliste wechseln und dort in den Kontaktdetails einen Anruf initiieren. Jeder Anruf wird von Threema zwecks Übersichtlichkeit im verschlüsselten Chat-Verlauf als Zeitpunkt protokolliert.Zu den behobenen Fehlern der neuen Version 3.0.1 gehört unter anderem eines, bei dem Profilname oder Bild unter Umständen gelöscht wurden. Ebenso ist mit dem Update die Lautstärke bei Sprachnachrichten nun nicht mehr gedämpft. Bezüglich der Privatsphäre-Einstellungen konnte es außerdem passieren, dass die Kontakt-Synchronisation sich reaktiviert hat.Threema gibt sich mit iOS 9.0 zufrieden und kostet einmalig 3,49 Euro . Durch die Einnahmen aus dem App-Verkauf wird Threema nicht nur unabhängig weiterentwickelt, sondern auch die Server in der Schweiz betrieben. Als einer der wenigen Text-Messenger anonymisiert und endverschlüsselt Threema alle Nutzerdaten und bietet verschiedene Zusatzfunktionen wie Audio- und Video-Nachrichten, Gruppen-Chats sowie Umfragen.