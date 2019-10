154. Themenwoche: »Mit dem Smartphone«

Die letzten Gewinner

In den letzten Jahren hat sich beim Thema Smartphone-Fotografie einiges getan. Aus den einfachen Schnappschüssen von früher wurden hochqualitative Aufnahmen, die durchaus mit denen einer Kamera mithalten können. Vielseitige Einstellungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten machen das Smartphone zu einer guten Alternativen zur Kompaktkamera. Die Nachbearbeitung mittels KI verschafft den aktuellen Top-Modellen in manchen Situation sogar einen deutlichen Vorteil. Zudem hat man sein Smartphone immer dabei, es ist platzsparend und erlaubt somit spontanere, ungeplante Aufnahmen.Wir sind gespannt, welche besonderen Situationen die MacTechNews-Leser dank Ihres Smartphones festhalten konnten. Präsentieren Sie Ihre besten Bilder in unserer Themenwochen-Gallerie . Alle registrierten Nutzer können dort bis Montag, den 28.10. Fotos hochladen, diskutieren und bewerten. Wie immer erhält der Sieger ein Jahr lang MTN werbefrei oder eine App von Synium Software nach Wahl.Die Themenwoche wurde ursprünglich von MacTechNews-Lesern ins Leben gerufen und läuft nun schon seit vielen Jahren. Alle Mitglieder der Community können ihre eigenen Beiträge einbringen sowie Bilder anderer kommentieren, diskutieren und bewerten. Anhand der Sterne-Bewertungen küren wir am Ende ein Siegerbild. Die Redaktion wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Suchen, Knipsen, Teilen und Diskutieren.»Eine Frage der Perspektive« lautete das Motto der letzten Themenwoche. Die MacTechNews-Leser nahmen ungewöhnliche Blickwinkel ein und lieferten uns beeindruckende Bilder. Zum besten darunter wurden die »Kubushäuser Rotterdam« des Nutzers uplift gewählt, die er aus einer selten gesehenen Perspektive aufnahm. Ermittelt wurde der Sieger wie immer durch die Sternbewertung über jedem Bild und die Anzahl der Aufrufe.Die kreative Aufgabe, »Steine und Felsen« spannend in Szene zu setzen, gelang kaiman mit seiner Aufnahme überraschend gut. Vor einem Hintergrund aus Strand und Meer kann man im Bildvordergrund die gestapelten Steine »Im Gleichgewicht« sehen.Das Gewinnerfoto der 151. Themenwoche zeigt eine aufregende Wettersituation. Der Nutzer uplift fotografierte passend zum Thema »Wind und Wetter« dieses aufziehende Gewitter: