Smartphone-Marktanteil: iPhone gewinnt in den USA, verliert in Europa

Unterschiedliche iPhone-Tendenzen auf den Weltmärkten

Apples Entwicklung im Smartphone-Geschäft fiel im letzten Quartal zwiespältig aus. Das Unternehmen gewann zwar in den USA, Australien und China hinzu, doch in Europa und Japan sank der iPhone-Anteil. Das geht aus Daten des Marktforschungsunternehmens Kantar Worldpanel hervor.In den USA gelang Apple im dritten Quartal 2018 ein Marktanteilzuwachs von fünf Prozent. 39,7 Prozent aller verkauften Smartphones waren demnach iPhones. Das bestverkaufte iPhone war Kantar zufolge das iPhone 8 (9,4 Prozent). Auch die guten Verkäufe des iPhone Xs und iPhone Xs Max sollen zu der Entwicklung beigetragen haben. Kantar geht wegen des Oktoberstarts des iPhone XR von weiteren Marktanteilsteigerungen im vierten Quartal aus. Auch in Australien (+ 3,8 Prozent) und China (+ 1,6 Prozent) gewann Apple hinzu.In Europa hingegen war eine andere Tendenz zu beobachten. Der iPhone-Marktanteil fiel im Jahresvergleich von 19 auf 17,3 Prozent. Während das iDevice in Frankreich (- 3,4 Prozent), Italien (- 2,6 Prozent), Spanien (- 4,1) und Großbritannien (- 0,3 Prozent) zum Teil klar verlor, gab es aber auch einen Markt mit leichten Zugewinnen: Deutschland. Hierzulande stieg der iPhone-Wert von 15,6 auf 16,2 Prozent. Klarer Spitzenreiter bleibt – wie auch auf den anderen Märkten – Android. In Deutschland bringt es Googles Betriebssystem inzwischen auf 83 Prozent.