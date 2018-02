Phishing mit gefälschter Apple-Rechnung: Polizei warnt vor Betrugsversuch per E-Mail

Betrüger wollen Apple ID abgreifen



Was im Fall des Falles zu tun ist

Die Polizei Niedersachsen warnt aktuell vor gefälschten Abo-Rechnungen, die vorgeben, von Apple zu stammen. Es geht um scheinbare Bestätigungen für Abonnements von Streamingdiensten wie Deezer oder SoundCloud, die optisch an die von Apple versandten App-Store-Rechnungen erinnern. Beigefügte Links führen zu einer Phishing-Seite, die die Apple ID des Nutzers abgreift.Betroffene Anwender erhalten per E-Mail beispielsweise eine gefälschte Bestätigung eines Deezer-Abos, das sich angeblich über einen dem Schreiben beigefügten Link kündigen lässt, so die Mitteilung der Polizei . Wer auf den entsprechenden Hyperlink klickt, gelangt auf eine gefälschte Internetseite, die der Originalseite von Apple – von wenigen Ausnahmen abgesehen – detailgetreu nachempfunden ist und nur dem Phishing von Nutzerdaten (Apple ID) gilt.Da es sich um gefälschte Inhalte mit betrügerischen Absichten handelt, sollte niemand auf die Links in den E-Mails klicken und ebenso die Eingabeaufforderung auf der verknüpften Internetseite ignorieren. Die eingegebene Apple ID landet nicht bei Apple, sondern in den Händen von Kriminellen.Wer schon in die Falle getappt ist, sollte sich schnellstmöglich an Apple wenden und die persönlichen Logindaten ändern. Zudem kann bei der örtlichen Polizei Anzeige erstattet werden. Als Präventionsmaßnahme empfiehlt sich die Aktivierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung , die es Betrügern erschwert, an Nutzerdaten zu gelangen.