Live-Standort: WhatsApp will zur neuen Freunde-App werden - Datenschützer besorgt

Ähnlich wie die Freunde-App, aber mit Ablaufdatum

Sorgen von Datenschützern

Ortungsdienste für Whatsapp abschaltbar

Per Blog-Artikel haben die Entwickler des weitestverbreiteten Messengers WhatsApp eine neue Funktion für die App auf iOS und Android angekündigt: den Live-Standort. In den kommenden Wochen wird die Funktion nach und nach für alle Nutzer freigeschaltet. Sie erlaubt den Anwendern, den vom Smartphone gemessenen Aufenthaltsort dauerhaft und stets aktualisiert an einen oder mehrere Kontakte zu übermitteln.Damit ähnelt die Funktion dem Hauptverwendungszweck der Freunde-App, die Apple allen iPhone-Nutzern zur Verfügung stellt. Auch hier können Nutzer jederzeit gegenseitig ihren aktuellen Standort abfragen, sofern sie es sich gegenseitig erlaubt haben. Der Unterschied besteht nur darin, dass die Live-Freigabe bei WhatsApp prinzipiell zeitlich begrenzt ist. Als Ablaufzeit stehen entweder 15 Minuten, eine Stunde oder höchstens acht Stunden zur Auswahl.Bisher können WhatsApp-Nutzer ihren Standort nur einmalig verschicken. Eine Live-Abfrage ist noch nicht möglich. Es ist anzunehmen, dass die neue Funktion durch die ständige Standortbestimmung kräftig am Akku des Smartphones zehrt. Für Datenschützer ist aber ein anderer Punkt noch kritischer: Der Nutzerstandort gehört zu den sensibelsten persönlichen Daten, aus denen sich Gewohnheiten, gegebenenfalls sogar Arbeitsplatz, Freundeskreis und Interessen ablesen lassen. Zwar verspricht WhatsApp, dass die verschickten Standortdaten wie alles andere auch Ende-zu-Ende-verschlüsselt bleiben, doch viele Beobachter bleiben skeptisch. Denn einerseits lässt sich die Verschlüsselung manuell deaktivieren und andererseits gibt es immer wieder Berichte, dass WhatsApp Daten mit dem Mutterkonzern Facebook teilt, was dem Gesamtkonstrukt das Image einer Datenkrake zugefügt hat.Allerdings gibt es auch nach dem nächsten Update natürlich keine Pflicht, von dem neuen Feature auch Gebrauch zu machen. Auf dem iPhone ist es sehr einfach möglich, einer App den Zugriff auf die Ortungsdienste zu verweigern. Dies lässt sich entweder beim ersten Gebrauch der Ortungsdienste einstellen oder auch im Nachhinein in der Einstellungen-App unter Datenschutz > Ortungsdienste. Hier ist für jede einzelne Anwendung aufgelistet und konfigurierbar, ob sie immer auf den Standort zugreifen darf, nur bei der App-Nutzung oder nie.Weiterführende Links: