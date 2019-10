Kratzempfindliche iPhones: Immer mehr Kunden äußern Ärger

Nutzer: Schon Jeanstaschen können Schäden verursachen

Andere Tester finden keine Auffälligkeiten

Die Nutzerberichte über eine besondere Kratzempfindlichkeit der 2019er iPhone-Generation reißen nicht ab. Es geht um das Gehäuse- und Displayglas des iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Trotz diverser positiver Testberichte bekannter Medien und Apples Aussage, wonach es sich um das robusteste Smartphone-Glas überhaupt handle, beschweren sich mehr und mehr Anwender über Kratzer in ihren neuen iPhones. Schon das Verstauen des jeweiligen Geräts in einer Jeanstasche kann demnach die Glasoberfläche in Mitleidenschaft ziehen.Der dazugehörige Thread in Apples Support-Forum , der am 25. September startete, ist inzwischen schon auf 44 Seiten angewachsen. Auch via Twitter machen diverse Kunden ihrem Ärger Luft. Die meisten entsprechenden Berichte stammen von Nutzern des iPhone 11. Kaxinne Cancinos beispielsweise veröffentlichte per Tweet ein Video ihres iPhone 11, das nach nur einer Woche bereits deutliche Gebrauchsspuren aufweist. Das Display des Smartphones zeigt an den Randbereichen unzählige Mikrokratzer. Cancinos transportierte ihr iPhone laut eigener Aussage lediglich in Taschen. Von zusätzlichen Gegenständen in den jeweiligen Taschen – wie etwa Schlüssel – schreibt sie nichts.Auch Anwender der Pro-Modelle beschweren sich über „tiefe Kratzer“, die von Kleidung oder anderen Alltagsgegenständen verursacht worden seien, die normalerweise nicht für so deutliche Gebrauchsspuren sorgen dürften – darunter Schlüsselanhänger aus Kunststoff. Manchen Kunden zufolge waren Kratzer und andere Mängel bereits vorhanden, als sie ihr iPhone zum ersten Mal auspackten. Laut Supportforum-Nutzer Karan1984 weigerte sich ein Apple-Mitarbeiter im Store, das Gerät zurückzunehmen, da es sich um ein übliches kosmetisches Problem handle. Bilder der Makel hat der Anwender nicht veröffentlicht.In früheren Nutzerberichten ist unter anderem die Rede von acht Zentimeter langen Beschädigungen, die schon nach geringer Zeit an normaler Alltagsnutzung auftreten. Einem anderen Kunden zufolge sieht sein neues iPhone 11 nach einer Woche schon mitgenommener aus als sein drei Jahre altes iPhone 7.Seltsamerweise kommen Testberichte wie der von YouTube-Nutzer JerryRigEverything zu einem anderen Ergebnis. Demnach erweist sich die aktuelle iPhone-Generation als nicht besonders empfindlich gegenüber Außeneinwirkungen.