Austauschprogramm für iPhone-Akkus: Apple ersetzt nicht nur defekte Exemplare

Günstigere Servicegebühr unabhängig vom Zustand des Akkus

Deutscher Preis sinkt auf 29 Euro

Die Weihnachtszeit verlief für Apple alles andere als besinnlich. Nachdem herausgekommen war, dass das Unternehmen ältere iPhones mit angeschlagenem Akku in bestimmten Nutzungsszenarien drosselt, um ein Mindestmaß an Systemstabilität zu gewährleisten, reagierte Apple Ende Dezember mit einer Preissenkung der Akku-Austauschkosten. In der entsprechenden Pressemitteilung teilte das Unternehmen mit, die Gebühr für einen Tausch, der außerhalb der Garantie stattfindet, von 79 auf 29 US-Dollar zu senken.Der Vermerk „iPhone 6 oder neuer, deren Akku ersetzt werden muss“ deutete darauf hin, dass ausschließlich stark beanspruchte Exemplare für die Rabatt-Aktion infrage kommen. Doch laut eines Berichts tauscht Apple bis einschließlich Dezember 2018 alle Akkus qualifizierter iPhones für 29 US-Dollar – unabhängig davon, ob die Einheit bereits Ausfallerscheinungen zeigt oder nicht.Sobald ein iPhone-Akku durch Beanspruchung nur noch 80 Prozent oder weniger der ursprünglichen Kapazität besitzt, ersetzt Apple diesen im Rahmen der Garantielaufzeit beziehungsweise AppleCare+ kostenfrei. Darüber hinaus erhalten Nutzer, deren iPhone-Garantie bereits abgelaufen ist, fortan die Möglichkeit, der Akku des Geräts für 29 US-Dollar gegen eine neue austauschen zu lassen. Auch Modelle, die noch mehr als die von Apple genannten 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität aufweisen, können demnach für den günstigeren Tarif ersetzt werden. Diversen Newsseiten zufolge hat Apple die Vorgehensweise bezüglich des Akku-Tauschprogramms inzwischen bestätigt.Außer den Dollarpreisen hat Apple mittlerweile auch die Euro-Gebühr bekanntgegeben. Auf der deutschen Apple-Website ist zwar nach wie vor die ursprüngliche Gebühr in Höhe von 89 Euro vermerkt, doch in einer separaten Mitteilung ist inzwischen auch der vergünstigte Preis angegeben, der hierzulande fällig wird: 29 Euro.Betroffene Kunden wenden sich am besten direkt an den Apple-Support , um genauere Informationen und zeitnahe Aktualisierungen des Austauschverlaufs zu erhalten.