1Password X: Neues Browser-Addon mit vielen Funktionen und unabhängig von der App

Flexible 1Password-Nutzung direkt im Browser

AgileBits hat eine leistungsstarke Browser-Erweiterung für den hauseigenen Passwortmanager 1Password veröffentlicht, die unabhängig von der eigentlichen Kennwort-App agiert. Der gesamte Funktionsumfang des neuen Addons 1Password X steht innerhalb des Browsers Google Chrome zur Verfügung. Der Anbieter beschreibt die Erweiterung als neuerdachte Variante, wie 1Password im Web funktionieren soll.Zwar gibt es von 1Password schon seit Jahren eine Erweiterung für Browser, über die sich zum Beispiel Logindaten auf beliebigen Internetseiten einfügen lassen – doch 1Password X geht von den Features her weit über das zuvor Gebotene hinaus. Die neue Erweiterung greift nicht mehr auf die im Hintergrund laufende App des Kennwort-Dienstes zu, sondern läuft komplett eigenständig über den Online-Account des Nutzers. AgileBits spricht von einer App-ähnlichen Nutzererfahrung, die 1Password X bietet.Informationen wie Nutzernamen oder Passwort erscheinen fortan nicht mehr nur über das Addon-Symbol neben der URL-Bar. Stattdessen ist alles direkt automatisch in den Eingabefeldern der jeweiligen Internetseite zu sehen. Wenn eine Seite neue Eingabedaten erfordert, schlägt 1Password X automatisch ein Kennwort vor. Die neugenerierten Daten können in beliebigen 1Password-Vaults gespeichert werden. Hinzu kommen intelligente Suchfunktionen und umfassende Möglichkeiten zur Tastaturnavigation.Als Chrome-Extension steht 1Password X in allen Betriebssystemen zur Verfügung, auf denen Google Chrome läuft – darunter Linux und Chrome OS. Wer Safari oder Firefox verwendet, muss vorerst auf die Erweiterung verzichten. Da 1Password X komplett online über die Cloud-Variante des Dienstes arbeitet, werden keine lokal gespeicherten Kennwort-Vaults unterstützt. Für die Nutzung ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.