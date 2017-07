15 Jahre MacTechNews - Wir feiern Geburtstag

Vor 15 Jahren: Aus einer anderen Welt



Im Mai 2002 wurde MacTechNews.de gegründet und mit ersten Meldungen gefüllt, im Juli 2002 nahmen wir den kontinuierlichen, täglichen Newsbetrieb auf. Kaum zu glauben, dass seitdem 15 Jahre vergangen sind - und wie viel sich in dieser Zeit in der Apple-Welt veränderte. Im Jahr 2002 war der iPod noch ein Randprodukt, das angesichts Funktionen und Preisgestaltung weitgehend belächelt wurde. Apple als reines Computerunternehmen hatte es doch nicht nötig, jetzt auch noch Spielzeug anzubieten! Das erste iPhone erschien erst fünf Jahre später, Apple kämpfte mit schrumpfenden Marktanteilen, OS X wurde gerade erst so langsam benutzbar, der Aktienkurs stand bei einem Bruchteil des heutigen Wertes.Generell war die Apple-Welt damals noch eine komplett andere. Steve Jobs hatte dem Unternehmen neuen Schwung und neuen Stolz verliehen. Ob das aber ausreichte, musste sich erst noch zeigen. Sicherlich war eine drohende Pleite abgewendet und Apple konnte wieder erste Erfolge feiern - dennoch war die damalige Microsoft-Dominanz in jeglicher Hinsicht so erdrückend, dass für Apple als reinen Computer-Hersteller wenig Raum blieb. Die Mac-Gemeinde hingegen stand treu hinter Apple und man sah sich als eingeschworene Gemeinschaft, die Apple gegen den bösen Feind Microsoft verteidigen musste.Es waren ohne Zweifel spannende und intensive 15 Jahre, in denen sich MacTechNews immer ganz nah an allen Geschehnissen der Apple-Welt bewegte. Der erste G5, der Umstieg auf Intel, das erste iPhone, das erste iPad, der Tod von Steve Jobs, die Einführung der Apple Watch - um nur einige Beispiele zu nennen. Wir danken aber in erster Linie Ihnen, liebe Leser, dass Sie uns so lange die Treue gehalten und Leben in die Seite gebracht haben. Es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und sagen daher: Auf die nächsten 15 Jahre!Veröffentlichte Newsmeldungen: 45.270Newskommentare: 819.860Forumsdiskussionen: 135.241Forumsbeiträge: 1.591.603Galeriebilder: 63.102Galeriekommentare: 500.439Hochgeladene Bilder: 307.987Dateigröße gesamt: 59,9 GB