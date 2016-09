iPhone 8: Mögliche Technik für Fingerabdrucksensor im Display?

Integration in Display mit momentaner Technik nicht möglich

Ultraschall-Technik könnte Problem beheben

iPhone 7 - Ein erster Schritt?

Apples nächstes Smartphone, das in den Gerüchten iPhone 8 genannt wird, werde laut Analysten keinen Homebutton mehr besitzen. Die Taste integriere Apple mitsamt dem Touch-ID-Sensor in den Bildschirm.Auf diese Weise könnten die Displays der Geräte entweder größer werden oder die Rahmen um die Bildschirme ließen sich verkleinern. Diese Neuerungen würden komplett neue Designs ermöglichen. Jedoch ist es mit der aktuellen Hardware nicht möglich, den Fingerabdrucksensor in den Bildschirm zu verlegen. Dies liegt zum einen an dem Edelstahl-Ring um den Sensor, der zwingend Hautkontakt benötigt, um den Sensor auszulösen. Zum anderen dürfen zwischen Sensor und Finger keine weiteren Schichten außer Saphirglas und der Beschichtung liegen. So ließe sich der Sensor folglich nicht in den Bildschirm und das Glas integrieren. Xiaomi hat bei seinen neuen Smartphones „mi 5“ und „mi 5 plus“ den Fingerabdrucksensor unter dem Display-Glas verbaut. Dafür nutzt der Hersteller eine neue Technik, die über eine Ultraschall-Bildgebung funktioniert und noch genauer als Touch ID sein soll. Bei Xiaomis vorgestellten Geräten ist jedoch unter dem Sensor kein Bildschirm. Dieser teilt sich und sitzt nur rechts und links von der kapazitiven Taste. Mit jener Technik solle es laut Experten aber grundsätzlich möglich sein, den Fingerabdruck durch Displayglas lesen zu können.Mit welcher Technik Apple den Abdruck der Finger in seinem nächsten iPhone lesen kann, wird sich in den nächsten Monaten herausstellen. Dass die Entwicklung in diese Richtung geht, zeigt das iPhone 7. Dort lässt sich der Homebutton nicht mehr klicken, sondern das Gerät imitiert durch die Taptic Engine ein Nachgeben der Taste zusammen mit einem Geräusch, das von den Lautsprechern ausgegeben wird. Da das Feedback der Taptic Engine einer echten Taste sehr nahe kommt, sie aber nicht komplett realistisch simulieren kann, wird davon ausgegangen, dass Apple die Nutzer bereits mit dem jetzigen iPhone an ein Gerät ohne diesen mechanischen Knopf gewöhnen möchte.