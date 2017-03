iPhone 7 und 7 Plus Special Edition: Neue Farbe fürs Flaggschiff und einen guten Zweck

»Farbausdehnung«: Von 2 auf 6 Optionen in nur dreieinhalb Jahren

Das fünfstündige Abtrennen des Apple Online Stores vom Netz förderte nicht nur neue iPads und das iPhone SE mit vergrößertem Speicherplatz zutage, sondern auch eine kleine Neuerung bei Apples aktuell wichtigstem Produkt, dem iPhone 7 und 7 Plus. Dieses lässt sich ab heute auch mit rotem Aluminiumgehäuse kaufen und ist damit erstmals ein sogenannter Product-Red-Artikel (Store: ). Mit der Product-Red-Aktion werden Hilfsprogramme gegen AIDS in Afrika finanziert. Die Special Edition gibt es nur in Speichergrößen 128 GB oder 256 GB. Verkaufsstart der roten Variante ist dieser Freitag, also der 24. März 2017.Die Ergänzung des bestehenden iPhone-Flaggschiffs um neue Optionen ist außerhalb des üblichen Herbst-Zyklus ein ungewöhnlicher Schritt für Apple. An den technischen Daten des iPhone 7 ändert sich hingegen nichts. Das Display in 4,7’’ (iPhone 7) oder 5,5’’ (iPhone 7 Plus) bietet den P3-Farbumfang und die druckempfindliche Technologie 3D Touch. Das Herz stellt der A10 Fusion dar. Die Dualkamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv bleibt dem Plus-Modell vorbehalten.Das iPhone 7 Special Edition hat seine eigene Verkaufsseite und wird dementsprechend nicht als bloße sechste Farboption für des Geräts vermarktet.Äußerlichkeiten wie die Gehäusefarbe sind für Kaufentscheidungen nicht so irrelevant, wie viele denken. Allein schon zur Unterscheidung von Vorgängermodellen bietet sie sich an und wird von Apple auch seit einigen Jahren genau dafür verwendet. Denn lange Zeit setzte Cupertino beim Smartphone nur auf zwei Alternativen: hell oder dunkel. Das allererste iPhone von 2007 gab es gar ausschließlich in Schwarz, erst beim 3G kam Weiß hinzu.Diese Auswahl blieb bestehen bis ins Jahr 2013. Dort fügte Apple einerseits die Farboption Gold für das iPhone 5s hinzu und wechselte die Bezeichnung der dunklen Ausführung von Schwarz in »Spacegrau«. Andererseits wagte der Konzern bei der Plastikrückschale des iPhone 5c den Komplettumstieg auf Farbe. Dieses Einsteiger-iPhone gab es in Weiß, Gelb, Pink, Blau und Grün; doch das Konzept setzte sich am Markt nicht durch, schon bald verschwand das Gerät. Beim iPhone 6 war aufgrund der deutlichen Design-Änderungen keine neue Farbe notwendig, für das iPhone 6s von 2015 kam dagegen Roségold als vierte Option hinzu. 2016 ersetzte Apple für das iPhone 7, welches sich von der Gehäuseform wieder nicht stark vom Vorgänger unterschied, die Farbe »Spacegrau« durch die Alternativen »Schwarz« und »Diamantschwarz«. Mit dem heute vorgestellten roten Gehäuse ist die Palette also auf 4 Gehäusefarben angewachsen.Weiterführende Links: