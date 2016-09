iPhone 7 in der Redaktion angekommen - erste Eindrücke

Auspacken - erste Eindrücke

Der neue Home-Button

Integrierte Lautsprecher

Das neue Kamera-System

Matrix - iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6 und iPhone 5s



Bei gutem Licht - und bei schlechtem Licht Bei gutem Licht - und bei schlechtem Licht



Bei sehr schlechtem Licht Bei sehr schlechtem Licht

In diesen Minuten klingelte der Paketbote im Büro und brachte ein Päckchen vorbei - gefüllt mit einem neuen iPhone 7 Plus in der Gehäusefarbe Gold. Wir nutzen diese Gelegenheit natürlich, um Ihnen direkt die ersten Eindrücke zu schildern. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald es neue Beobachtungen gibt. Wir werden zudem noch einige Bilder einfügen. Selbstverständlich können Sie via Kommentarfunktion auch Fragen stellen, die wir in diesem Testbericht nach Möglichkeit beantworten.Es ist bei weitem nicht das erste iPhone, das wir auspacken... daher fühlt sich das "Unboxing" natürlich sehr vertraut an. Die Packung ist wie gewohnt hochwertig, im Lieferumgang befinden sich iPhone, Lightning-Kabel, der Adapter von Lightning auf Klinke sowie Kopfhörer. Auch eine kurze Mini-Anleitung legt Apple wie üblich bei. Von vorne unterscheidet sich das iPhone 7 nahezu gar nicht von iPhone 6 und iPhone 6s, auf der Rückseite fällt direkt das große Kamerasystem auf. Dass sich das iPhone 7 sehr gut verarbeitet anfühlt, muss kaum noch erwähnt werden. Die Farbdarstellung zwischen iPhone 6s und 7 unterscheidet sich, das iPhone 7 gibt deutlich wärmere Farben wieder.Bei allen bisherigen iPhones und iPads war der Home-Button immer ein mechanisches Bauteil, beim iPhone 7 hingegen nicht mehr. Wer daher bei ausgeschaltetem Gerät auf den Home-Button drückt, hat aufgrund dieser langjähriger Erfahrung den Eindruck, hier klemme etwas, der Button sei defekt - ist er natürlich nicht. Sobald das iPhone läuft, sorgt die Taptic Engine für Feedback. Ein sehr ungewohntes Gefühl ist es zunächst dennoch, den neuen Home-Button zu verwenden.Zwei Lautsprecher statt einem - einer der Unterschiede zwischen dem neuen iPhone und älteren Modellen. Apple spricht davon, dass die Audio-Wiedergabe nun doppelt so laut ist. Ein Test ergab: Die Aussage stimmt. Eine große Freude ist es dennoch nicht, mit doppelter Lautstärke von den kleinen, integrierten Lautsprechern angebrüllt zu werden...Apples neues System mit zwei Kameras ist vermutlich für die meisten Kunden einer der wesentlichen Gründe, warum das neue iPhone 7 in der Plus-Variante gekauft wurde. Die Kamera-App funktioniert weitgehend gleich, neu ist aber eine Schaltfläche, um direkt auf 2x-Zoom umschalten zu können. Die Vorschau auf dem Display wird merklich schneller erzeugt und wirkt flüssiger - rauscht allerdings auch mehr. Die Qualität der Bildstabilisierung (iPhone 6s und iPhone 7) ist auf gleich hohem Niveau.Im Folgenden sehen Sie einige Testfotos, die mit dem aktuellen iPhone gemacht wurden -1) zunächst bei schlechtem Licht2) dann etwas besserem Licht3) mit etwas mehr Abstand zum Motiv bei aktiviertem "2x"4) näher am Motiv mit "2x".Die folgenden beiden Fotos wurden mit dem iPhone 5s geschossen. Vor allem in der Situation "schlechtes Licht" fällt auf, wie stark Apple das Rauschverhalten verbessern konnte.