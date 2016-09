iPhone 7: Wasserdichtigkeit im Extremtest

Apples neues iPhone, das iPhone 7, ist das erste Gerät, das von Apple als wasserdicht beworben wird. Nachdem die Geräte bei den meisten Testberichten in eine Schüssel mit klarem Wasser gelegt wurden, kamen über das Wochenende weitere Tests von Kunden hinzu, die das Gerät in tieferem Wasser testeten. Diese Testverfahren sind natürlich nicht wissenschaftlich und die Ergebnisse somit nicht als sonderlich genau zu bewerten, jedoch geben sie einen guten Anhaltspunkt, wie belastbar die Geräte unter Extrembedingungen sind.In einem dieser Tests wird das iPhone 7 mit dem Samsung Galaxy S7 verglichen. Samsung selbst bewirbt seine Flaggschiffe als wasser- und staubgeschützt und gibt an, dass diese IP-68-klassifiziert sind. Beide Geräte halten Spritzwasser und kleinen Tiefen ohne Probleme stand. Sobald sich der Wasserdruck jedoch erhöht, zeigen sich Problem. Erste Schwierigkeiten hatten beide Geräte ab zirka 10 Metern Tiefe.Dieses Video ist natürlich nicht repräsentativ, deshalb sind keine generellen Aussagen möglich. Dennoch kann man den Eindruck gewinnen, dass das Display des iPhone 7 länger durchhält. Genau an dieser Stelle ist Samsungs Gerät weniger belastbar als das neue Smartphone aus Cupertino. Das Display des Galaxy S7 arbeitete nach dem Test nicht mehr. Apples neuer Touch-ID-Button samt Taptic Engine funktionierte nach der Belastung im Wasser noch tadellos. Auch sonst arbeitete das Gerät im Gesamten ohne größere Einschränkungen. Eine Garantie gegen Wasserschäden ist die IP-67-Klassifizierung allerdings nicht, aber bei Tauch- oder Badeaktivitäten mit dem Gerät sollte das Risiko dafür gefallen sein.Offiziell ist das neue iPhone mit IP 67 klassifiziert, was Apple auch deutlich nach außen kommuniziert. Dies bedeutet, dass das Gerät in einer Wassertiefe von einem Meter mindestens 30 Minuten ohne Probleme durchhalten sollte. Zudem ist es gegen Staub geschützt. Die neue Apple Watch Series 2 ist hingegen bis 50 Meter Wassertiefe geeignet und somit noch deutlich belastbarer als das iPhone. Ob Apple dies in Zukunft noch weiter verbessern kann, wird sich zeigen. Über diesen Link kann das neue iPhone 7 bei der Telekom bestellt werden: