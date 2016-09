iPhone 7: Das sind die beliebtesten Modellausführungen

Erstmals Plus-Modell beliebter

Beliebteste Speichergröße und Farbe

Wer sind die frühen Vorbesteller?

Seitdem Apple 2014 auf die beiden Gehäusegrößen von 4,7’’, bzw. 5,5’’ gewechselt ist, war die jeweils kleinere Variante in westlichen Gefilden deutlich beliebter. Beim iPhone 7 hat sich dieser Trend erstmals umgekehrt. Das ergab eine Analyse von Slice Intelligence, die für die iPhone-Generationen 6, 6s und 7 die gewählten Spezifikationen aller Vorbestellungen der ersten 48 Stunden vergleicht.Der Statistik zufolge haben sich in den USA 55 Prozent der frühen Vorbesteller für das größere Plus-Modell entschieden und dementsprechend nur 45 Prozent für das kleinere iPhone 7. In den beiden Vorjahren war das Verhältnis noch umgekehrt: Beim iPhone 6s griff die klare Mehrheit von 59 Prozent zum 4,7-Zoll-Modell - beim iPhone 6 waren es sogar 65 Prozent.Anscheinend gibt es also einen Trend hin zum größeren Display. Hauptgrund für den Erfolg des 7 Plus dürfte aber etwas anderes sein: die Dualkamera, die das Modell auf den ersten Blick vom kleineren 7er unterscheidet. Bei den früheren Modellen gab es zwar auch schon Leistungsunterschiede, aber diese waren nicht von außen zu erkennen - außer natürlich dem wuchtigeren Äußeren, was aber nicht jedem Kunden gefiel. Weiterhin hat das iPhone 7 Plus mit 3 GB auch einen größeren Arbeitsspeicher als das iPhone 7.Obwohl Apple alle Speicheroptionen verdoppelte - so hat jedes iPhone 7 mindestens 32 GB statt nur 16 GB zur Verfügung - hält der Trend der letzten Jahre an, das mittlere Modell zu bevorzugen. 67 Prozent der frühen Vorbesteller des iPhone 7 entschieden sich für 128 GB. Weitere 19 Prozent wählten die Jumbo-Version mit 256 GB und nur 14 Prozent reichten die 32 GB. Auch bei den Generationen 6 und 6s war das mittlere Modell (damals: 64 GB) mit Abstand die beliebteste Speichergröße.Bei den Farben tritt Mattschwarz das Erbe des früheren Spacegrau an. Die relative Mehrheit von 46 Prozent entschied sich für diese Farboption. Das bereits ausverkaufte Diamantschwarz, das bereits als leicht verkratzbar in die Kritik geriet, kommt mit 23 Prozent auf Platz Zwei. Die beiden neuen Farboptionen dominieren also die Kaufentscheidungen. Roségold folgt erst auf dem dritten Platz mit 15 Prozent, Gold wählten 9 Prozent und Silber nur 8 Prozent.Wer bereits in den ersten 48 Stunden nach der iPhone-Präsentation den Bestellvorgang abschließt, ist in aller Regel ein Apple-Fan. Dementsprechend hat auch die überwiegende Mehrheit von 55,9 Prozent der Vorbesteller in den letzten zwei Jahre bereits ein iPhone gekauft und aktualisiert lediglich auf die neueste Generation. Weitere 34 Prozent haben in den letzten zwei Jahren gar kein Smartphone erworben - gegebenenfalls aktualisieren sie also nur von einer älteren Version aus. Von anderen Herstellern herüberziehen konnte Apple in den ersten zwei Tagen nur eine marginale Anzahl von Kunden: Von Samsung kamen 2,1 Prozent, von LG 0,6 Prozent und von Motorola 0,5 Prozent.Weiterführende Links: