iPhone 7: Bester LCD Bildschirm aller Zeiten

Der Bildschirm des kürzlich vorgestellten iPhone 7 hat sich laut Apple im Vergleich zu den Vorgängermodellen weiter verbessert. Obwohl sich die Auflösung des Displays, im Vergleich zu den Vorgängermodellen, nicht geändert hat, sollen die Monitore viele Neuerungen mit sich bringen. Dies mache sich in einem größeren Farbumfang bemerkbar. Zudem sei der Bildschirm 25% heller geworden. Kleinere Updates des Displays sind bei neuen iPhone-Generationen keine Seltenheit, jedoch sei der diesjährige Fortschritt laut DisplayMate Technologies erheblich.Die Display-Experten von DisplayMate Technologies haben in den letzten Jahren die Displays vieler neuer Geräte unter die Lupe genommen. Ihnen zufolge haben die LCD-Panels der neuen iPhone-Modelle die kontrastreichsten IPS-Displays auf dem Markt seien. IPS-Displays bezeichnen sehr blickwinkelstarke Bildschirme, die zudem eine hohe Farbgenauigkeit aufweisen. Die Farbskala sei 26% größer und vergleichbar mit Skalen, die 4K Fernseher anzeigen können. Die Genauigkeit der Farbdarstellung sei die beste, die DisplayMate Technologies je in einem Smartphone gemessen habe.Die Energieeffizienz konnte laut den Testern im Vergleich zum iPhone 6s um 7% gesteigert werden. Auch bei der Helligkeit konnte Apple die Bildschirme weiter verbessern, sodass nun im normalen Gebrauch und eingeschalteter automatischer Helligkeitsregulierung Werte bis zu 705 Nits gemessen wurden. Dieser Wert war bisher ebenfalls noch unerreicht. Zudem sollen die Bildschirme des neuen Smartphones aus Cupertino die reflektionsärmsten in einem mobilen Gerät sein. Das iPhone 7 wirft laut dem Bericht 4,4% des eintreffenden Lichtes zurück. Dieser Wert sei für ein Smartphone sehr gut, allerdings kommt das iPhone 7 nicht an die sehr niedrigen 1,7% Reflexion des iPad Pro 9,7" heran.In dem Test von DisplayMate Technologies zeigt sich, dass Apple nicht nur leicht am Bildschirm gearbeitet hat, sondern große Verbesserungen erreichen konnte. Besonders die höhere Helligkeit und der größere Farbumfang sind gute Weiterentwicklungen. Die geringere Reflexion wird das Display im Alltag nicht entspiegeln, jedoch soll es sich, besonders unter Sonneneinstrahlungen, besser ablesen lassen. Im Test wurde der Bildschirm als großes Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz bezeichnet und sei eines der Hauptverbesserungen der neuen iPhone-Generation. Das iPhone 7 lässt sich über diesen Link bei der Telekom bestellen: Weiterführende Links: