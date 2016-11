YouTube: Live-Streaming ab sofort in 4K und 360 Grad

YouTube gilt allgemein als Marktführer im umkämpften Online-Video-Segment. Um diese Position innezuhalten, veröffentlicht der Dienst immer wieder neue Funktionen und Verbesserungen. Am gestrigen Mittwoch war es wieder so weit und der Dienst kündigte interessante Funktionen an, die ab sofort zur Verfügung stehen.Die Verbesserungen betreffen den Live-Streaming-Dienst von YouTube. So wird nun auch eine Auflösung von 4K bei Live-Streaming von Videos unterstützt. Die Frame-Rate soll trotz der hohen Auflösung bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde liegen. So ließe sich ein Videospiel beispielsweise nativ auf einem iMac 21 Zoll mit 4K-Bildschirm ansehen. Diese neue Funktion ist sicherlich für Live-Let's-Plays geeignet, da diverse Spiele 4K-Auflösungen ausgeben. Auch Übertragungen von Sportereignissen werden von der höheren Auflösung profitieren. Die Game Awards 2016 werden als erstes großes Event die neue Funktion nutzen. Die Veranstaltung beginnt am 2. Dezember, also heute Nacht, um 2:30 Uhr deutscher Zeit.Das zweite große Feature ist Live-Streaming in 360 Grad, damit lässt sich ein Live-Stream direkt über eine VR-Brille ansehen. Diese Funktion wäre beispielsweise bei Konzerten interessant, um dem Zuschauer von zuhause aus das Gefühl zu geben, direkt dabei zu sein. Die neuen Funktionen lassen sich ab sofort nutzen und können auf der YouTube-Webseite von jedermann, sowohl Zuschauern als auch Produzenten, getestet werden.Weiterführende Links: