WhatsApp kündigt Videotelefonie im FaceTime-Stil an

Für die Entwickler von WhatsApp (Store: ) waren die letzten Monate eine Zeit zahlreicher Funktionserweiterungen ihrer berühmten Kurznachrichten-App. Nachdem im Januar die Abogebühren fielen schaltete der meist genutzte Messenger der Welt im April auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das Jahr 2016 sah außerdem den Start eines WhatsApp-Desktop-Client, von Sprachanrufe und zuletzt von der Erstellung und Verschickung von GIF-Animationen Nun hat die Facebook-Tochter den nächsten Schritt angekündigt. In den nächsten Tagen wird die App auf allen verfügbaren Plattformen - iOS, Android und Windows Phone - mit der Möglichkeit für Videotelefonie aktualisiert. Künftig soll es also möglich sein, durch Tap auf eine Videokamera in der oberen rechten Ecke eines WhatsApp-Chatfensters einen Internetanruf mit Bild- und Tonübertragung zu starten.Mit diesem Schritt möchte WhatsApp seine Spitzenposition unter den Chat-Apps mit über einer Milliarde Nutzern aufrechterhalten und sich gegen aufstrebende Konkurrenten wie Google Allo und Duo zur Wehr setzen. Außerdem entwickelt sich WhatsApp somit zum direkten Konkurrenten für Apple FaceTime. Der Facebook Messenger von WhatsApps Mutterkonzern dagegen beherrscht Videotelefonie schon länger. Die Ausführung in WhatsApp soll denn auch derjenigen in den anderen etablierten Messengern entsprechen: dem Vollbild-Empfang des Gegenübers steht ein kleines Fenster mit dem eigenen Bild in einer Ecke gegenüber.Weiterführende Links: