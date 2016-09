Warhammer 40,000 Dawn of War II für Mac erschienen

 > Über diesen Mac

Feral Interactive hat heute die Mac-Version von "Warhammer 40,000: Dawn of War II" sowie die zwei zugehörigen Fortsetzungen "Chaos Rising" und "Retribution" veröffentlicht. In dem Echtzeit-Strategiespiel befindet sich der Weltraumsektor Aurelia am Rande der Milchstraße kurz vor dem Ausbruch einer epischen Schlacht zwischen Menschen, Orks, Tyraniden und Eldar. Der Spieler befehligt als Kommandant des Ordens der Blood Ravens eine Einsatztruppe von Space Marines.Die Einheiten lassen sich im Laufe der Spiele technologisch stark aufrüsten, doch ist die Strategie der wichtigste Aspekt auf dem Weg zum Erfolg. Grafisch präsentiert sich das Taktikspiel in isometrischer 3D-Grafik, die sich schwenken und zoomen lässt. Musikalisch abgerundet wird das Geschehen mit einem eigens abgestimmten Soundtrack.Die minimalen Systemanforderungen des ursprünglich 2009 für Windows-PCs erschienenen Spiels sind überschaubar. Ein Mac mit 1,8 GHz, 4 GB RAM und 512-MB-Grafikkarte ist ausreichend. Ausdrücklich nicht unterstützt werden allerdings einige Grafikchips, die theoretisch noch infrage kämen. Daher sollte man die Systemanforderungen des Spiels mit denen des Macs (Menüleiste:) vor dem Kauf vergleichen.Im Mac App Store ist "Warhammer 40,000: Dawn of War II" zum Preis von 19,99 Euro erhältlich. Die Fortsetzung "Chaos Rising" kostet ebenfalls 19,99 Euro , während die neueste Fortsetzung "Retribution" (ursprünglich 2011 erschienen) zum Preis von 29,99 Euro angeboten wird.