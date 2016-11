Vimeo startet Bezahlvariante für exklusive Inhalte

Seit einiger Zeit bietet der Onlinevideo-Marktführer YouTube eine Bezahloption an, mit der es möglich ist, Werbung komplett auszuschalten. Diese nennt sich YouTube Red. Ebenfalls lassen sich so exklusive Inhalte sehen und TV-Serien streamen. Nun zieht die Online-Videothek Vimeo nach und wird seinen Kunden in Kürze ebenfalls eine Option für exklusive Inhalte anbieten.In welcher Form dies geschehen wird, ist noch nicht bekannt. Vermutlich schaltet die Plattform nach Buchung der Option ebenfalls keine Werbung mehr. Auch mit exklusiven Inhalten wird Vimeo versuchen, Kunden zum Zahlen zu animieren. Weitere Angaben machte das Unternehmen nicht.Vimeo feierte mit Exklusivinhalten zuletzt mehrere Erfolge, da diese bei Kunden sehr beliebt sind. Zahlungsoptionen werden nicht allein wegen des Geldes von Onlinediensten gerne genutzt, auch die Kundenbindung ist für die Anbieter ein großer Vorteil. Für Vimeo könnte es schwer werden, im stark umkämpften Videostreaming-Markt mit Exklusivinhalten Fuß zu fassen. Ob die Kunden das Bezahl-Konzept annehmen, wird sich mit der Zeit zeigen.Weiterführende Links: