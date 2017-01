Verlegte AirPods: iOS-App bietet Suchhilfe an

Finder for AirPods

Nachdem Apple im Gefolge des iPhone 7 auch die komplett kabellosen Ohrhörer AirPods vorgestellt hatte, die sogar auf eine Drahtverbindung untereinander verzichteten, war die Häme bei einigen Beobachtern groß. Verlorene Stöpsel seien vorprogrammiert und die Verwechslungsgefahr mit den Köpfen elektrischer Zahnbürsten hoch.Nachdem die AirPods dann mit einiger Verspätung kurz vor Weihnachten endlich in den Handel kamen, stellten sich die Befürchtungen über die unkontrolliert aus den Ohren fliegenden Ohrhörern als unbegründet heraus; der Sitz in der Ohrmuschel sei fest, heißt es in übereinstimmenden Testberichten. Außerhalb der Ohren sollten die AirPods ohnehin am besten in ihrer Ladeschachtel aufbewahrt und transportiert werden.Doch natürlich ist die Gefahr des Verlustes bei derart kleinen Elektronikartikeln immer gegeben. Möchte man einen einzelnen AirPod in einem Apple Store nachkaufen, schlägt das sofort mit 75 Euro zu Buche. Da lohnt sich vielleicht doch intensiveres Suchen mithilfe eines digitalen Helfers. So hat Deucks Pty Ltd die iOS-App »Finder for AirPods« entwickelt (Store: ), mit der verbundene iPhones oder iPads zu Richtungsanzeigern für verbundene AirPods werden können. Ähnliche Apps bietet der Hersteller auch für andere Artikel etwa von Fitbit, Misfit oder Jawbone an.Nach dem Start der App auf dem iOS-Gerät wird automatisch nach AirPods in der Gegend gesucht. Voraussetzung ist natürlich, dass die AirPods mit diesem iOS-Gerät verbunden waren und noch über genug Akkuladung verfügen, um eine Bluetooth-Verbindung aufzubauen. Apple zufolge hält ein AirPod-Akku ohne Ladecase bis zu 5 Stunden - nach dem Verlust des Stöpsels sollte man sich also umgehend auf die Suche machen, wenn die App einem noch helfen soll. Wurde die Verbindung aufgebaut, muss der Anwender zunächst auswählen, welcher der beiden Ohrhörer der Gesuchte ist. Danach verwandelt sich das Display in eine Kompass-ähnliche Navigationshilfe, die den Nutzer im Optimalfall direkt zu dem Objekt der Begierde bringt, sei es in der Sofaritze, unter dem Autositz oder im Mülleimer.Die App ist seit Anfang der Woche im App Store zu finden und arbeitet ersten Reviews zufolge gut. Viele Rezensenten fragen sich, warum Apple nicht selbst eine solche Lösung zur Verfügung stellt. Eine mögliche Erklärung wäre es, dass Apple die Gefahr verlorener Ohrhörer nicht überbetonen will. »Finder for AirPods« kostet 3,99 Euro und erfordert - ebenso wie die AirPods selbst - mindestens iOS 10.