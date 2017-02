Verfügbarkeit der Apple Watch sinkt - neue Armbänder voraus?

Aktualisierung würde in Update-Schema passen

Seit der Vorstellung im September 2016 lässt sich die Apple Watch Series 2 bestellen . Nach anfänglichen Lieferproblemen verbesserte sich die Verfügbarkeit rasch. Jetzt sind jedoch zahlreiche Varianten nicht mehr lieferbar. Dafür könnte es mehrere logische Gründe geben.Besonders verschlechtert hat sich die Verfügbarkeit der Apple-Watch-Modelle mit Edelstahl-Gehäuse. Dort sind einige Modelle mit verschiedenen Armbändern als "Derzeit nicht verfügbar" gekennzeichnet. So ist beispielsweise die Apple Watch mit Gliederarmband aktuell nur noch in der größeren Version auf Lager, die 38-mm-Variante kann nicht mehr geliefert werden. Bei den Modellen aus Aluminium und Keramik sieht die Lage derzeit noch deutlich entspannter aus. Die meisten Modelle sind sofort verfügbar und nach spätestens zwei Tagen beim Anwender.Mögliche Gründe für die verschlechterte Liefersituation werden bereits diskutiert. Ein plötzlicher Anstieg der Bestellungen scheint unwahrscheinlich. Weiter gibt es keine hinweise auf einen akuten Engpass bei bestimmten Komponenten. Die wahrscheinlichste Erklärung ist, dass Apple parallel zu der Vorstellung aktualisierter iPad-Modelle (die aktuell ebenfalls mit eine schwindenden Verfügbarkeit aufweisen) neue neue Armbänder für die Apple Watch vorstellt. Möglich wären vielleicht sogar weitere Gehäuseoptionen mit neuen Farben. Mit neuer Technik im Inneren der Uhr ist allerdings erst im Herbst zu rechnen.Die Aktualisierung der Uhrengehäuse und Armbänder würde in Apples bisherige Update-Strategie passen. So wurde die Apple Watch im Juni 2015 erstmals verkauft und erhielt ungefähr ein halbes Jahr später ein Update mit neuen Armbändern. Ein weiteres halbes Jahr später wurde die zweite Generation der Uhr, die Apple Watch Series 2, vorgestellt. Seit der Vorstellung der neuesten Version ist nun wieder ein knappes halbes Jahr vergangen. Bleibt Apple dem Update-Zyklus treu, wäre in den nächsten Wochen eine Aktualisierung mit neuen Gehäusematerialien und neuen Armbändern denkbar. Da auch bei den iPads und Teilen des Mac-Lineups Produktaktualisierungen bevorstehen, könnte Apple eine Keynote Mitte bis Ende März planen.Weiterführende Links: