Twitter Lite: Balsam fürs Datenvolumen

Die Apps von sozialen Netzwerken gelten als besonders aggressive Datenfresser, Twitter bildet da keine Ausnahme. Doch heute hat Twitter eine Gegenmaßnahme eingeleitet: Sie besteht nicht aus einem datenfreundlichen Update der iOS-App, sondern aus einer Web-App.Navigiert man mit einem Browser vom iPhone oder iPad aus auf die Twitter-Seite, erfolgt sofort die Weiterleitung auf https://mobile.twitter.com/home , auch »Twitter Lite« genannt. Diese ist so optimiert, dass besonders schnelle Ladezeiten möglich und geringe Downloads nötig sind. Dies erfolgt etwa durch nur unscharfe Vorschaubilder, die erst durch einen expliziten Auftrag in Form eines Klicks in voller Auflösung erscheinen. Selbstverständlich spielen auch Videos nicht automatisch los. Aufbau und Design von Twitter Lite sind minimalistisch, dennoch sind alle wichtigen Sektionen des Netzwerks schnell erreichbar: Timeline, Tweets, Nachrichten, Trends, Profile, Mitteilungen.Wer das Standard-Design gewohnt ist, braucht einen Moment, um sich an die neue Anordnung zu gewöhnen. Wer übrigens noch mehr an Daten sparen will, kann in den Einstellungen (Klick auf das eigene Profillogo) noch den Schalter beim »Datensparmodus« aktivieren. Fortan verschwindet das Vorschaubild bei Links und Videos gänzlich. Für das einfache Durchsuchen der App verspricht Twitter Datenverbrauch von unter einem Megabyte und eine um 30 Prozent schnellere Reaktion als auf der normalen Seite.Twitter entschied sich für eine Web-App, damit Twitter Lite den Nutzern aller Betriebssysteme gleichzeitig zur Verfügung steht und Updates automatisch erfolgen. Zielgruppe der neuen Seite sind natürlich Bewohner von Regionen mit langsamer Internet-Infrastruktur und geringer Bandbreite. Doch auch die Kunden von Verträgen mit begrenztem Datenvolumen dürften sich über die Web-App sicherlich freuen. Um Twitter Lite wie eine gewöhnliche App auf dem Home-Bildschirm abzulegen, drückt man im Safari-Browser auf den Teilen-Knopf und wählt »Zum Home-Bildschirm« (siehe auch: ).