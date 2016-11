Top für die Touch Bar - Apple listet optimierte Apps fürs MacBook Pro 2016

Die ersten Kunden halten seit gestern ihr neues MacBook Pro 2016 mit 15’’- oder 13’’-Bildschirm und der neuen OLED-Leiste »Touch Bar« in den Händen. Sofort gibt es auch eine Reihe von Apps, welche den variablen Display-Strich über dem Tastaturfeld mit programmspezifischen Inhalten füllen, denn seit Ende letzter Woche lassen sich entsprechende Anwendungen in den Mac App Store hochladen.Natürlich verwenden sämtliche System-Apps von Apple die 2170 x 60 Pixel große Touch Bar - von Safari, Mail und Nachrichten über den Finder, das Terminal und iTunes bis hin zu den iWork-Programmen, Fotos, Karten und Notizen. Doch auch die Zahl der Dritthersteller-Apps nimmt rapide zu. Apple gibt einer Reihe von ihnen - sowie auch manch eigener App - ein prominentes Feature im Mac App Store: Unter der Bezeichnung »Our Top Picks for MacBook Pro« zählt Apple auf: Artistry Photo Pro - Foto-Editor (0,99 €) Compressor - Video-Tool für Final Cut Pro von Apple (49,99 €) Day One - Tagebuch-App (39,99 €) djay Pro - DJ-Software (49,99 €) Drop - Farbauswahl für Designer (3,99 €) Final Cut Pro - Videoschnittsoftware von Apple (299,99 €) Focus - Zeitmanager (19,99 €) Live Desktop - animierte Bildschirmhintergründe (0,99 €) Mail Designer Pro 3 - Gestaltungshilfe für Newsletter (49,99 €) Motion - Video-Tool für Final Cut Pro von Apple (49,99 €) OmniGraffle 7 - Grafik-App (gratis) 1Password - Passwort-Manager (64,99 €) PicFrame - Fotocollagen (3,99 €) PocketCAS - Taschenrechner (9,99 €) QuickQuad - Farbverlaufseditor (2,99 €)Jede dieser Apps verwendet die sogenannte »App Region«, den mittleren Teil der OLED-Leiste des MacBook Pro, und stattet diesen mit variablen Programmkontrollen aus. An den Rändern reserviert Apple die Anzeigen der Touch Bar für das System - links der »Systemknopf« (in der Regel die Escape-Taste, aber gegebenenfalls auch »Abbrechen« oder weitere Systemfunktionen), rechts der »Control Strip« mit der Taste für Siri und den früheren Funktionstasten für die Steuerung von Ton und Bildschirmhelligkeit.Neben den Touch-Bar-Apps listet Apple in der Sektion »Our Top Picks for MacBook Pro« auch eine Reihe von Anwendungen auf, die den kräftigen Prozessor des Notebooks ausnutzen. Diese reichen von Affinity Photo ( ) bis hin zu PDF Expert 2 ( ).