Threema und WhatsApp mit neuen Bilder-Funktionen

Sowohl Threema als auch WhatsApp wurden aktualisiert und bieten damit unter anderem neue Funktionen im Umgang mit Bildern. Während man bei Threema nun direkt Bilder mit Text in einer Nachricht kombinieren kann, bietet das zu Facebook gehörende WhatsApp die Möglichkeit, in Bilder und Videos zu schreiben und zu zeichnen. In anderen Bereichen gab es aber ebenfalls willkommene Änderungen.So bietet Threema die Möglichkeit, große Emoji zu senden. Dazu müssen diese einzeln gesandt werden, woraufhin sie wie in der neuen Nachrichten-App von iOS 10 größer erscheinen. Nutzer können dieses Verhalten aber optional auch in den App-Einstellungen ausschalten. Andere Verbesserungen der Version 2.7.4 beinhalten verbessertes 3D Touch, VoiceOver sowie kleinere Fehlerbehebungen.Im Fall von WhatsApp können Gruppenadmins mit der neuen Version 2.16.12 weitere Personen zu einer Gruppe einladen. Dies erfolgt mittels Einladungs-Link in den Gruppeninfos. Während sich WhatsApp noch mit iOS 6.0 zufrieden gibt und kostenlos im App Store angeboten wird, setzt Threema mindestens iOS 8.0 voraus und kostet einmalig 2,99 Euro. Über den App-Preis werden Entwicklung und zugehörige Server in der Schweiz finanziert.