Telekom schenkt Mobilfunkkunden 5GB Datenvolumen und Hauptgericht bei Vapiano

Die Deutsche Telekom beschenkt seine Kunden ab heute mit einer Aktion, bei der die Kunden ihren Mobilfunkvertrag um 5 GB kostenloses Datenvolumen aufgewertet bekommen. Ab morgen verschenkt der Bonner Konzern sogar kostenlose Mittagessen bei einem Restaurant der Vapiano-Kette.Das kostenlose Datenvolumen lässt sich einfach per Zubuchoption aktivieren. Zunächst muss man auf dieser Aktionsseite seine Mobilfunknummer eingeben und diese dann mit einem Link in einer von der Telekom zugesendeten SMS bestätigen. Kurz darauf wird dem Nutzer per SMS ein Code zugesandt, welchen er auf der Zubuch-Webseite "Pass.Telekom" eingeben kann. Danach werden die 5 GB zusätzliches Volumen aktiviert und in der Übersichtsseite eingeblendet.Das kostenlose Daten-Upgrade wird vor dem eigenen Volumen verbraucht, sodass man nach den 5 GB das im Vertrag gebuchte Volumen nutzen kann und dieses nicht verfällt. Das nicht genutzte Volumen verfällt am Ende des Monats automatisch. Laut der Telekom hat man ein Kontingent von 500.000 Datenvolumina geschaltet. Einzige Voraussetzung zur Nutzung des Volumens ist ein Vertrag mit SpeedOn-Fähigkeit. Mobilfunkkunden von Partner-Providern im Telekom-Netz wird die Aktion allerdings vorenthalten. Bei unserem Test hat die Buchung des kostenlosen Upgrades ohne Probleme in unter einer Minute funktioniert.Zusätzlich kündigte die Deutsche Telekom vor wenigen Tagen an, ab morgen ein besonderes Angebot zu schalten - Mobilfunkkunden bekommen ein Hauptgericht ihrer Wahl bei der Vapiano-Restaurant-Kette geschenkt. Die Aktion ist, wie oben erwähnt, ab dem 07. Dezember verfügbar. „So lange der Vorrat reicht“ - Diese Angabe findet man ohne genauere Zahlen zur Höhe des kostenlosen Kontingents auf der Telekom-Webseite. Voraussetzung für die Teilnahme an der Aktion ist ein Mobilfunkvertrag bei der Telekom. Pro Mobilfunkvertrag kann nur ein Essen übernommen werden. Getränke, sowie Vor- und Nachspeisen sind selbst zu zahlen.Weiterführende Links: