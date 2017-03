TAG Heuer Connect Modular 45 - neue Smartwatch im Premium-Segment

Bei TAG Heuer denken die meisten Anwender zunächst an den Schweizer Hersteller von hochwertigen Uhren nach traditioneller Art. Dieser Gedanke ist bei der neu vorgestellten TAG Heuer Connected Modular 45 auch richtig, nur handelt es sich hierbei um eine Android-Wear-Uhr in einem Gehäuse von TAG Heuer.Da die Uhr modular aufgebaut ist, lassen sich beispielsweise Armbänder sehr leicht tauschen. Selbst der komplette "Smartwatch-Teil" der Uhr kann ausgebaut und durch ein klassisches Uhrwerk mit Handaufzug getauscht werden. Das traditionelle Zifferblatt ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat gekauft werden. Auch die Hardware-Details der TAG-Heuer-Uhr sind auf Premium-Niveau. So verfügt die Uhr über 4 GB Speicherplatz und einen OLED-Bildschirm. Dieser ist laut Hersteller mit 400 x 400 Pixeln aufgelöst und hat eine Pixeldichte von 287 ppi.Weiter sind die neuesten Bluetooth- und WLAN-Standards verbaut. Die günstigste Variante aus Edelstahl und einem Kautschuk-Armband kostet 1.600 Euro. Anwender mit höherem Premium-Anspruch können eine Titan-Variante mit Gliederarmband wählen, diese kostet dann bis zu 16.650 Euro. Durch TAG Heuer App-Connect lässt sich die Uhr auch in Verbindung mit iPhones nutzen. Die Uhr ist bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht.Die TAG Heuer Connected Modular 45 ist in Zusammenarbeit mit Google und Intel entstanden. Geladen wird sie über einen magnetischen Stecker auf der Rückseite des Gehäuses. Besonders hervorgehoben wird auch die Fertigungsqualität, die durch Handarbeit garantiert wird und eine besonders hohe Präzision gewährleisten soll.Die Uhr ist ab sofort bei TAG Heuer verfügbar. Sollte sich kein TAG-Heuer-Geschäft in der Nähe befinden, so lässt sich die Connected Modular 45 auch im Online-Shop des Herstellers bestellen. Dort werden zahlreiche Varianten der Uhr zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Bei einer Bestellung fallen keine Versandkosten an.Weiterführende Links: