Startbereit: Apple verkauft neue DJI-Drohne Mavic Pro

DJI hat den Marktstart der neuesten Drohne Mavic Pro bekannt gegeben - und schon heute ist sie auch im Apple Online Store zu erwerben (Store: ). Zu den Hauptfeatures des Phantom-Nachfolgers zählt das zusammenklappbare Design. Die vier Arme des Fluggerätes lassen sich nach innen klappen und verleihen dem Mavic Pro für den Transport ein besonders kompaktes Äußeres, das nicht umfangreicher als eine Wasserflasche ist und bequem in jeden Rucksack passt.Die Mavic Pro trägt eine Kamera mit 12 Megapixeln, welche 4K-Aufnahmen vom Flug mit 30 Bildern pro Sekunde leisten kann. Das Kreuzgelenk und der Autofokus sollen für besonders scharfe und wackelfreie Videos sorgen. Die Reichweite der Drohne beträgt 7 Kilometer, der Akku sollte für 27 Minuten unterbrechungsfreien Flug mit einer Geschwindigkeit bis zu 65 km/h reichen.Herz der Drohne ist FlightAutonomy, die über fünf Kameras, GPS und GLONASS, sowie Entfernungsmesser per Ultraschall verfügt. 24 Prozessorkerne machen FlightAutonomy zum Gehirn und Nervensystem der Mavic Pro und sollen für einen stabilen, sicheren und steuerbaren Flug sorgen.Zum Lieferumfang gehört auch eine Fernbedienung im Game-Controller-Format. Sie umfasst einen LCD-Bildschirm und zwei Kontrollknüppel. Doch lässt sich die Drohne auch mit der App »DJI GO« für iPhone und iPad ab iOS 8 steuern (App Store: ). Auf dem iPhone-Display lässt sich auch ein Live-Bild der Mavic-Pro-Kamera anzeigen. Im Apple Online Store ist die Mavic Pro Kameradrohen für 1.199 Euro zu haben ( ). Als Zubehör kann man auch Ersatzpropeller für 9,95 Euro im Zweierpack kaufen ( ) sowie einen angepasst Mavic Pro Zusatzakku für 89,95 Euro ( ) und ein Auflade-Hub für mehrere Akkus zum Preis von 44,95 Euro ( ). Die Fernsteuerungs-App für iOS ist natürlich kostenlos.Apple arbeitet bereits seit Längerem mit DJI zusammen. Im März gab es den Quadcopter Phantom 4 eine Zeitlang exklusiv im Apple Online Store zu haben (Store: ). Die Mavic Pro kommt in den nächsten Wochen auch in zahlreiche Apple Stores vor Ort.Weiterführende Links: