Snapchat: Brille mit integrierter Kamera vorgestellt

Direkte Verbindung zum Smartphone

Ab Herbst in limitierter Stückzahl erhältlich

Datenschutz durch Aufnahme-Licht gewährleistet

Der Snapchat-Entwickler Snap Inc. hat an diesem Wochenende zum ersten Mal eigene Hardware vorgestellt. Hierbei handelt es sich um eine Kamera-Brille mit dem Namen „Spectacles“. Mit dieser soll es möglich sein, direkt aus der Egoperspektive Videos aufzunehmen und auf Snapchat hochzuladen.Die mit der Brille produzierten Aufnahmen sollen direkt auf das Smartphone übertragen werden und lassen sich von dort aus teilen. Großer Nachteil ist die maximale Länge der Videos - höchstens 10 Sekunden lang läuft die Aufnahme der Videoschnipsel.Die Datenbrille wird über zwei Kameras verfügen und die Videoaufnahmen per Knopfdruck starten. Die Kameras nehmen sowohl mit Weitwinkel-Objektiv als auch mit einem zirkularen Fischaugeneffekt auf. Die Brille soll ab Herbst zu einem Preis von 130 US-Dollar erhältlich sein. Verfügbar sind dann drei verschiedene Farben in einer Einheitsgröße. Vorerst wird es Spectacles allerdings nur als Sonnenbrille geben. Ob diese auch hierzulande erscheint, ist aktuell noch nicht bekannt. Zuerst soll die Brille nur in limitierter Stückzahl verkauft werden, da die Entwickler die Nachfrage erst einmal abwarten wollen.Die Sonnenbrille lässt sich über ein mitgeliefertes Etui laden und so immer genügend Akkukapazität vorweisen können. Über LED-Lichter an der linken Kamera ist zu erkennen, wann die Brille aufnimmt. So werden Freunde laut Webseite immer sehen können, wenn man etwas für Snapchat filmen möchte.Snapchat ist ein kostenloser Instant-Messaging-Dienst, der aktuell rund 100 Millionen aktive Nutzer verzeichnen kann. Jeden Tag werden über den Dienst mehr als 10 Milliarden Video-Clips geteilt. Großer Kritikpunkt ist der Datenschutz bei der Nutzung des Programms, denn laut den Nutzungsbedingungen werden Bilder und andere Medien, auch nach Löschung durch den Kunden, unbefristet auf den Servern gespeichert.Weiterführende Links: