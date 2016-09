Sierra ist da - macOS 10.12 ab sofort zu laden

Siri, Fotos, Apple Pay und Nachrichten in macOS Sierra

Weitere Neuerungen

Eine Woche nach Veröffentlichung von iOS 10 (sowie watchOS 3 und tvOS 10) ist soeben das nächste große Apple-Update online gegangen. Ab sofort lässt sich macOS Sierra über die Software-Aktualisierung des Mac App Stores laden und installieren (Zum Mac App Store: ). Einige Tipps sowie Informationen zu den möglichen Wegen, um Sierra auf den eigenen Mac zu befördern, haben wir in diesen Artikeln zusammengefasst. macOS Sierra steht als kostenloses Update zur Verfügung, Macs aus den Jahren 2007 und 2008 können aber nicht mehr aktualisiert werden. Auch die 24"-iMacs des Jahres 2009 müssen bei OS X 10.11 El Capitan oder älter verharren. Wie üblich kann es bis zu einer Stunde dauern, bis alle Nutzer das Update angezeigt bekommen.Zu den wesentlichen neuen Funktionen von macOS Sierra zählt Siri-Integration. Fünf Jahre nach Vorstellung von Siri für iOS arbeitet der Sprachassistent fortan auch auf dem Mac. Der Zugriff auf Siri erfolgt entweder über Menüleiste, Dock oder per Tastenkürzel (langes Betätigen von Befehl- und Leertaste). Gründlich überarbeitet hat Apple auch die Fotos-App sowie Nachrichten, außerdem lässt sich Apple Pay fortan via Browser auf Webseiten nutzen. Dies ist allerdings nur für Länder interessant, in denen Apple Pay auch angeboten wird - für Österreich und Deutschland also nicht, für die Schweiz aber sehr wohl.Besitzer der Apple Watch können eine sehr praktische neue Funktion verwenden, nämlich Entsperrung des Macs via Uhr. Dies betrifft allerdings nur Macs aus den Jahren 2013 und neuer. Die gemeinsame Zwischenablage von Mac und iOS-Gerät steht allen Macs ab dem Jahr 2012 zur Verfügung. Apple arbeitete zudem an Speicherplatz-Optimierung samt optionaler iCloud-Auslagerung, systemweite Tabs für alle Programme, in denen sich mehrere Dokumente gleichzeitig öffnen lassen sowie an Verschärfungen von Gatekeeper. Apples Türsteher lässt fortan nur noch App-Downloads aus Mac App Store und von verifizierten Entwicklern durch. Manuell starten lassen sich zwar auch andere Apps - die Option "alles erlauben" fiel aber weg.