Riesiges iOS: Blick durch einen ganz besonderen Spiegel

Für die meisten Menschen gehört der morgendliche Blick in den Spiegel zum festen Ritual. Dass ein Spiegel deutlich mehr anzeigen kann als einen müden Menschen mit Augenringen, ist vielen jedoch nicht bewusst. Anders ist dies bei dem New Yorker Designer Rafael Dymek, der einen intelligenten Spiegel bei sich hängen hat und in einem YouTube-Video darüber berichtet.Der Rahmen des Spiegels ist in schlichtem Schwarz gehalten. Darin befindet sich ein speziell beschichteter berührungsempfindlicher Bildschirm. Das Benutzerinterface des Spiegels ist im iOS-10-Stil gestaltet und dürfte jedem Apple-Nutzer bekannt vorkommen. Auch die Bedienung ähnelt der eines iPhones stark. In den oberen Ecken werden neben Datum und Uhrzeit auch das Wetter und der Ort angezeigt. Weiter hat Rafael Dymek folgende Programme und Funktionen integriert: Facebook, Einstellungen, Find my iPhone, Twitter, Fotos, Wetter-App, Safari, HomeKit, Facebook Messenger, Taschenrechner, Notizen, Uber, Mail, YouTube, Netflix, Spotify, NBC News, Nest und Sonos. Die Anordnung der App-Symbole lässt sich frei konfigurieren.Der voll funktionsfähige Spiegel schaltet sich nach 45 Sekunden Inaktivität aus, lässt sich jedoch mit einem einzigen Fingertipp wieder aktivieren. Einen echten Mehrwert gegenüber einem normalen Spiegel in Verbindung mit einem iPhone ist nicht zu erkennen, allerdings darf man davon ausgehen, dass die reflektierende Glasfläche aufgrund von Fingerabdrücken täglich gereinigt werden sollte.Auch wenn der intelligente Spiegel für die meisten Privatanwender wenig interessant sein dürfte, könnte man die Neuerfindung zukünftig beispielsweise in Fahrstühlen wiederfinden. Eine kleinere Version für das private Badezimmer mit Wettervorhersage würde vor falsch ausgewählter Kleidung warnen. YouTube-Make-Up-Tutorials direkt im Spiegel wären natürlich das Nonplusultra für modebewusste Frauen. Ob es das Produkt jemals in den Handel schaffen wird, bleibt abzuwarten.