Preissenkung beim Mac: Apple berechnet weniger für SSD-Upgrades

iMac 5K AMD Radeon R9 M380 (kleine Variante): 512 GB SSD (480 € statt 600 €)

iMac 5K AMD Radeon R9 M390 (mittlere Variante): 512 GB SSD (360 € statt 480 €), 1 TB SSD (840 € statt 1.080 €)

iMac 5K AMD Radeon R9 M395 (große Variante): 1 TB SSD (720 € statt 840 €)

iMac 4K: 512 GB SSD (480 € statt 600 €)

Mac Pro: 512 GB SSD (240 € statt 360 €), 1 TB SSD (720 € statt 960 €)

Mac mini 2,8 GHz (große Variante): 512 GB SSD (240 € statt 360 €), 1 TB SSD (720 € statt 960 €)

MacBook Air: 512 GB SSD (240 € statt 360 €)

MacBook Pro (2015): 512 GB SSD (240 € statt 360 €), 1 TB SSD (720 € statt 960 €)

Apples Preispolitik stößt auch bei eingefleischten Apple-Fans zunehmend auf Kritik. Insbesondere die jüngst aktualisierten MacBook Pro, welche auch in der günstigsten Ausführung ohne Touch Bar und Touch ID nicht unter 1.699 Euro zu haben ist, empörte viele Kunden. Ein besonderer Stein des Anstoßes bildete die Tatsache, dass der Rest des Mac-Portfolios trotz veralteter Hardware immer noch zum gleichen Preis verkauft wird wie zuvor - Hardware, die beim Mac Pro als Extremfall bereits über drei Jahre alt ist.Unbemerkt blieb dabei aber, dass Apple doch an einer Stelle die Preisschraube lockerte, nämlich bei den Upgrade-Preisen für den verbauten Flash-Speicher. Je nach Modell und Ausstattung fallen die Aufpreise bei größeren SSDs um 15 bis 25 Prozent. Offensichtlich haben sich Apples Kosten für größere SSD-Kapazitäten inzwischen derart verringert, dass der Konzern einen Teil der Einsparungen an den Kunden weitergibt. Die Auswahl der Festplattengröße erfolgt erst während des Bestellvorgangs, sodass die Preissenkung nicht beim Blick auf die grobe Preisliste zu entdecken war.Betroffen von dem Preisrückgang sind allerdings nur Macs von 2015 oder früher - insbesondere das im Frühjahr aktualisierte MacBook 12’’ profitiert nicht davon. Auch gewährt Apple den Nachlass nur auf größere SSDs ab 512 GB Kapazität - die 256-GB-Variante sowie sämtliche Fusion-Drive-Ausführungen bleiben ebenfalls auf dem etablierten Preisniveau.Konkret reduzieren sich die SSD-Aufpreise bei den Mac-Modellen auf folgende Weise:Die anderen Macs bieten die größeren SSDs überhaupt nicht an, so etwa der iMac 21,5’’ in beiden Größen, sowie auch der Mac mini in den beiden kleineren Ausführungen. Wer hier auf SSD-Alternativen ausweichen möchte, muss dies im Nachhinein durch Aufrüsten tun - in folgendem Artikel bieten wir Hinweise dazu: Weiterführende Links: