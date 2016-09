O2 Free: 1MBit/s nach Drosselung mit neuen Verträgen

Neue Tarife ab 05. Oktober verfügbar

Gestern hat die Telefónica-Tochter O2 neue Mobilfunk-Tarife vorgestellt. Diese sind sowohl in der Inklusivleistung als auch im Preis gleich geblieben . Die neuen Verträge können zusammen mit dem neuen iPhone 7 ab Oktober abgeschlossen werden. Geändert hat sich ein Detail, das die Drosselung der Datengeschwindigkeit nach Aufbrauchen des Inklusivvolumens betrifft. Greift die Drosselung, schalten die meisten Anbieter auf GPRS-Geschwindigkeit, also auf 32 kbit/s oder 64 kbit/s.Mit den neuen O2-Free-Tarifen soll sich dies nun ändern. O2 drosselt zwar weiterhin, jedoch auf eine Geschwindigkeit von 1 MBit/s. Damit würde eine 200 MB große Datei unter voller Geschwindigkeit knapp 28 Minuten herunterladen. Für große Datenmengen ist die Geschwindigkeit damit immer noch zu langsam, aber YouTube Videos in geringer Qualität und Apple-Music-Streaming sollten funktionieren. Laut Telefónica habe man Smartphone-Nutzer nach ihren Wünschen bezüglich neuer Tarife gefragt. Der Umfrage zufolge wollen nur wenige Nutzer eine höhere Geschwindigkeit. Die meisten möchten jederzeit online sein und die wichtigsten Dienste zu jedem Zeitpunkt ohne Einschränkungen nutzen.Die Erhöhung der Drosselungsgeschwindigkeit ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Nachdem die Telekom auf der diesjährigen IFA bereits neue Tarife komplett ohne Datenlimit vorgestellt hat, bietet Telefónica mit den O2-Free-Verträgen eine günstigere Alternative. Im Alltag sollten zumindest Webseiten und Bilder, ohne Blick auf den bereits produzierten Traffic, in adäquater Geschwindigkeit geladen werden.Alle Tarife verfügen sowohl über Telefon-Flats als auch über SMS-Flats. Sie unterscheiden sich nur durch die Größe des Inklusivvolumens und durch die Unterstützung der Multicards. Der günstigste Vertrag „O2 Free S“ startet mit 1 GB Datenvolumen und kostet 24,99 € pro Monat. Pro Multicard werden weitere 4,99 € je Monat in Rechnung gestellt. Der größte Vertrag gewährt 8 GB Volumen im Monat und hat zwei Multicards ohne Aufpreis inklusive. Der „O2 Free XL“ kostet 54,99 € monatlich. „O2 Blue All-in“-Kunden haben die Möglichkeit die 1 MBit/s-Drosselgeschwindigkeit für 5 € monatlich zuzubuchen. Auf die neuen Tarife können Kunden ab dem 05. Oktober zugreifen, allerdings vorerst nur bei Smartphone-Tarifen. Ob und wann sie auch als reine Datentarife verfügbar sind, ist noch nicht bekannt. Interessant wird, ob und wie die Telekom und Vodafone auf diese neue Option reagieren. Wir haben eine Aufstellung der Mobilfunktarife für das iPhone 7 bereitgestellt: