Neue Werbestrategie: AirPods-Kampagne wird regionaler

Die ungewöhnliche, komplett drahtlose Form der AirPods hat Apple schon einmal dazu bewogen, die kleinen Ohrhörer in einem Werbespot als Musiknoten darzustellen (MTN berichtete: ). Nun treibt der Konzern dieses Konzept weiter und hat drei neue Werbespots produziert, die innerhalb von 15 Sekunden die Melodie eines bekannten Musikstücks in AirPods-Notenform aufzubauen.Das Besondere hierbei: Anders als bei der letzten Kampagne sind die neuen Videos nicht mehr für alle Märkte weltweit gedacht, sondern fokussieren sich speziell an Zuschauer aus Großbritannien. So tauchen die Clips auch nur auf dem YouTube-Profil von »Apple United Kingdom« auf und enthalten Songs von britischen Interpreten. Konkret handelt es sich um den Song »Green & Gold« von Lianne La Havas, »When the Bassline Drops« von Craig David und Big Narstie, sowie »Heart Out« von The 1975. Alle drei Künstler sind für die diesjährigen Brit-Awards nominiert, den prestigeträchtigsten Preis der britischen Popmusik, der heute vergeben wird.Mit der regionalen Note tritt Apple in die neue Werbestrategie ein, sich verstärkt auf regionale Besonderheiten der verschiedenen Märkte zu konzentrieren (MTN berichtete: ). Die neuen Clips zeichnen sich übrigens durch eine deutlich farbigere Gestaltung aus als das Vorbild vom Januar. Hier nochmal der damalige AirPods-Notenspot zum Vergleich: