Neue Betas von iOS 10.2.1, macOS 10.12.3, watchOS 3.1.3 und tvOS 10.1.1

Einem kürzlich erschienen Bericht zufolge steht die erste Betaversion von iOS 10.3 unmittelbar bevor. Am heutigen Abend gibt es aber zunächst einmal noch eine weitere Entwicklerversion von iOS 10.12.1. Auch von macOS 10.12.3, watchOS 3.1.3 sowie tvOS 10.1.1 liegen aktualisierte Builds vor. Die ersten Betas waren Mitte Dezember erschienen, kurz vor Weihnachten folgte dann Build 2. Alle vier Systeme bringen in den neuen Versionen keine funktionellen Änderungen mit. Stattdessen konzentriert sich Apple auf Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen. Aus der offiziellen Updatebeschreibung gehen ebenfalls nur Bugfixes hervor.Das nächste Update mit sichtbaren Änderungen wird wohl erst wieder iOS 10.3. Während auch für macOS 10.12.3, 10.12.4... nur mit Bugfixes zu rechnen ist, üblicherweise spendiert Apple dem Mac-System bei kleineren Updates nämlich nur höchst selten neue Funktionen, wird iOS 10.3 angeblich eine größere Änderung mitbringen. Dabei soll es sich um den "Theater-Modus" handeln, wenngleich noch komplettes Rätselraten herrscht, was der Modus wohl bietet (siehe diese Meldung: