Nachrichten-App: Fehler führt zu ständigem Absturz

Einem Hacker ist es gelungen, einen kritischen Fehler in der Nachrichten-App aufzudecken, durch den Apples Messenger-App zum dauerhaften Absturz gebracht werden kann. Wie schon in zurückliegenden Fällen ist auch dieses Mal die fehlerhafte Verarbeitung der Daten daran Schuld, dass die App nach Empfang einer entsprechenden Nachricht nicht mehr reagiert.Konkret gibt es mit der Verarbeitung des VCF-Anhang (vCard-Kontaktdaten) einer MMS-Nachricht (Multimedia Messaging Service) Probleme und führt letztendlich zur Überlastung des Systems. In diesem Fall reagiert die App nicht mehr und auch ein neuer Start der App bringt keine Abhilfe. Der Zugriff auf bestehende Nachrichtenverläufe sowie das Versenden neuer Nachrichten ist dadurch unmöglich geworden. Betroffen sein sollen alle Versionen seit iOS 8 einschließlich des in der Beta-Phase befindlichen iOS 10.2.1.Für Nutzer, die von dem Fehler bereits betroffen sind, hat der Hacker aber zugleich Abhilfe parat. Über einen speziellen Link lässt sich die problematische vCard korrigieren, wodurch sich die Nachrichten-App wieder verwenden lässt. Dennoch sollte das Problem nicht für Scherze missbraucht werden, da die Nachrichten-App auch in kritischen Situation blockiert wäre und zudem den Akku belastet.