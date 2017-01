MacBook Pro mit 32 GB RAM für dieses Jahr sehr wahrscheinlich

Die Anzeichen verdichten sich, dass Apple in diesem Jahr ein MacBook Pro mit maximal 32 GB RAM vorstellen wird. Apple wurde nach der Vorstellung der neuen MacBook Pro mit Touch Bar für die maximal 16 GB RAM kritisiert, die im Vergleich zur PC-Konkurrenz nicht mehr zeitgemäß und für den Bedarf in einigen Anwendungsgebieten unzureichend sind. Daraufhin hatte Apple einen Erklärungsversuch für die Limitierung unternommen und in diesem Zusammenhang eine Erhöhung für die Zukunft in Aussicht gestellt. Die könnte neuen Berichten zufolge tatsächlich noch in diesem Jahr erfolgen.Demnach wird Apple voraussichtlich das 15-Zoll-Modell mit maximal 32 GB RAM anbieten. Dafür ist ein geändertes Design des Logicboard erforderlich sowie ein etwas größerer Akku. Mit Anhebung der RAM-Grenze im Top-Modell würde Apple dem Bericht nach auch die RAM-Optionen beim 12" MacBook verbessern. So sollen hier zukünftig bis zu 16 GB RAM zur Verfügung stehen. Hierfür könnte Apple auch weiterhin auf das stromsparende LPDDR3 setzen, um keine Kompromisse bei Akkulaufzeit und Gehäusegröße eingehen zu müssen. Im Fall des 13" MacBook Pro wird es wohl keine Änderungen geben.Allerdings dürfte Apple den Preis des 13" MacBook Pro ohne Touch Bar zum kommenden Weihnachtsgeschäft anpassen, um das noch angebotene 13" MacBook Air von 2015 aus dem Sortiment nehmen zu können. Aktuell verkaufen sich vor allem die MacBook Pro mit Touch Bar trotz des Aufpreises sehr gut. Wie gut, wird sich am 31. Januar zeigen , wenn Apple die Quartalszahlen für das zurückliegende Weihnachtsgeschäft bekannt gibt. Es wird mit Rekordzahlen gerechnet. MacTechNews wird live darüber berichten.