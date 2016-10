MacBook Pro & MacBook Air 2016: Wegfallende Anschlüsse, Einstellung des 11’’-Modells

Anschlüsse fallen weg

Fokus MacBook Pro

Der Oktober endet zwar schon in weniger als zwei Wochen, aber alle Apple-Beobachter sind sich einig, dass noch vor dem Monatswechsel neue Hardware in die Verkaufsregale wandert. Dabei denkt man in erster Linie an die neue Generation des MacBook Pro, welches in beiden bekannten Größen (13’’ und 15’’) erneuert werden soll. Aber auch beim MacBook Air ist mit Neuigkeiten zu rechnen - hier allerdings nur in der 13’’-Variante. Für das kleinste Apple-Notebook, das MacBook Air 11’’ sollen die Tage wohl bald gezählt sein. Der Stab des kompaktesten Macs ginge dann auf das im Frühjahr aktualisierte 12’’-MacBook über.Mit dem Refresh der beiden klassischen MacBook-Linien dürfte Apple mal wieder rigoros bei den Anschlüssen ausmisten. Das vermutet auch der jüngste Bericht von Macotakara unter Berufung auf »vertrauenswürdige chinesischer Zulieferer«. Die bisher radikalste Anschluss-Reduktion erfolgte beim 12’’-MacBook, bei dem nur noch ein einziger USB-C-Anschluss für alle Belange übrig blieb. Ganz so strikt wird es bei MacBook Pro und MacBook Air aller Wahrscheinlichkeit nach zwar nicht kommen, aber von gleich drei bisher verbauten Anschlüssen müssen sich Kunden wohl demnächst verabschieden.Da wäre zuerst der klassische USB-A-Anschluss. Dem Vorbild des 12’’-MacBooks folgend dürften Pro und Air die nächsten Modelle sein, die auf das schmalere USB-C wechseln und den großen USB-Anschluss komplett fallen lassen. Über USB-C dürfte dann auch die Energieversorgung stattfinden, sodass auch der altbekannte, magnetische MagSafe-2-Anschluss der Vergangenheit angehören dürfte. Schließlich und endlich schickt Apple wohl auch Thunderbolt 2 in Rente und verbaut stattdessen einen Anschluss der aktuellen Thunderbolt-3-Generation.Das Augenmerk bei der Entwicklung der neuen Notebooks lag offensichtlich beim teureren MacBook Pro. Nicht umsonst sind bisher fast ausschließlich Gerüchte zu dem größeren Modell bekannt geworden. Die Berichte gruppieren sich um die Hauptneuerung einer OLED-Leiste über dem Tastaturfeld, welche die bisherigen F-Tasten ablöst. Die Leiste, für die bereits der Begriff »Control Strip« markenrechtlich geschützt wurde, kann dann dynamisch programmspezifische Funktionstasten anbieten.Es ist noch nicht sicher, ob Apple die neuen Notebook-Modelle im Rahmen eines weiteren Events vorstellt oder ob es bei einer Pressemitteilung bleibt. Als Termine für einer eventuelle Apple-Keynote waren bereits der 24. und der 27. Oktober im Gespräch. Sollte es eine solche Veranstaltung geben, müsste es noch in dieser Woche eine entsprechende Ankündigung geben.