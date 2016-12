Kurz vor Start: Super Mario Run lässt sich in Apple Stores testen

Der lang erwartete Marktstart des ersten echten Nintendo-Spiels für iOS wirft seine Schatten voraus. Heute, also genau eine Woche vor dem Verkaufsbeginn von »Super Mario Run« am 15. Dezember ( ), begann die Zeit der Online-Reviews. So konnte Jimmy Fallon heute Nacht in seiner Tonight-Show das Spiel antesten und dabei auch den Mario-Entwickler Shigeru Miyamoto im Publikum willkommen heißen.Wer es dem US-amerikanischen Komiker und Moderator gleichtun möchte, kann dies seit heute in den Apples Stores rund um den Globus tun. In den ausliegenden iPhones ist das Nintendo-Spiel nämlich seit heute installiert und steht Kunden zum Ausprobieren zur Verfügung.Schließlich und endlich veröffentlichte Nintendo auf YouTube einen neuen Werbespot für das Spiel. In zwei Minuten kann man begeisterten Massen rund um die Welt dabei zusehen, wie sie losrennen, umherspringen, riesige Höhen überwinden - und Münzen aus Seifenblasen heraushauen.Super Mario Run lässt sich mit einer Hand bedienen. Es ist der erste Auftritt der berühmtesten Nintendo-Figur mit dem roten Pullover und der blauen Arbeitshose auf dem iPhone. Mario rennt in dieser App automatisch durch eine der 6 typischen Welten und springt mit jedem Tap des Spielers. Durch Sprungfolgen kann er enorme Höhen emporhüpfen. Ziel des Spiels ist es natürlich, den diversen Gegnern nicht frontal hineinzurennen, außerdem so viele Münzen wie möglich zu sammeln. Bekannte Spielelemente wie der Super-Pilz, der Unbesiegbar-Stern und der große Fahnenpfahl zum Levelende erleben ihre Auftritte in der App; und natürlich geht es am Ende wieder darum, Prinzessin Peach aus den Fängen des bösen Bowser zu befreien. Neben diesem Hauptspiel gibt es noch die Modi »Toad-Rallye« und »Königreich«, also einen Mehrspielermodus und die Möglichkeit, eine eigene Mario-Welt zu erschaffen.Super Mario Run ist sowohl für iPhone als auch iPad konzipiert und ist ab kommenden Donnerstag für 9,99 Euro zu erwerben. Die Mindestanforderung an das System beträgt iOS 8.0 oder höher.Weiterführende Links: