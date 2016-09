Interesse an AirPods höher als an Apple Watch 2

Apples vorgestellte Bluetooth-Kopfhörer könnten erfolgreicher sein, als bislang von Marktforschern erwartet wurde. Eine neue Umfrage unter US-Konsumenten hat ergeben, dass immerhin 12 Prozent der Befragten die AirPods kaufen wollen. Die Studie der Bank of America Merrill Lynch zeigt zugleich, dass das Interesse an der Apple Watch Series 2 geringer ausfällt. Demnach haben nur 8 Prozent die neue wasserdichte Apple Watch Series 2 gekauft oder hegen die Absicht, die zweite Smartwatch-Generation zu kaufen.Das Umfrageergebnis ist insofern erstaunlich, da aktuell nur für die Apple Watch Series 2 eine Werbekampagne läuft. Die AirPods hingegen wurden von Apple lediglich zusammen mit dem iPhone 7 Anfang des Monats vorgestellt, danach von Apple aber nicht weiter erwähnt. Allerdings musste sich Tim Cook in einem Fernsehinterview zu kritischen Fragen bezüglich des sicheren Halts der AirPods im Ohr äußern und versicherte, dass diese ihm bislang nicht herausgefallen sind.Dennoch lassen es sich US-Comedians nicht nehmen, Scherze über die AirPods zu machen, wie im nachfolgenden Video zu sehen ist. Es ist also denkbar, dass gerade durch solche Clips die Medien das Interesse an den AirPods schüren und so für das gute Umfrageergebnis sorgen. Dabei zeigt sich auch, dass US-Konsumenten Apple weitestgehend Glauben schenken, wenn das Unternehmen versichert, dass die AirPods nicht einfach aus dem Ohr herausfallen.Positiv fallen auch die bisherigen Testberichte zu den AirPods aus. Das Tragen der nur 4 Gramm leichten Kopfhörer ist angenehm und sicher. Laufen, Springen sowie Kopfwackeln lässt die AirPods nicht aus den Ohren fliegen, wie von vielen zunächst befürchtet wurde. Damit kann Apple entspannt dem Oktober entgegensehen, an dessen Ende das Unternehmen mit der Auslieferung der AirPods beginnen wird.In Deutschland werden die AirPods zum Preis von 179 Euro erhältlich sein. Um alle Funktionen wie das synchronisierte Verbinden mit dem nächstliegenden Gerät über iCloud sowie die Siri-Steuerung nutzen zu können, ist ein Gerät mit iOS 10 bzw. macOS Sierra erforderlich. Als Bluetooth-Kopfhörer lassen sich die AirPods aber grundsätzlich auch mit allen anderen Geräten verbinden, auch wenn dann auf Komfortfunktionen verzichtet werden muss.