Ihre ersten Erfahrungen mit macOS Sierra - neue Umfrage und Ergebnis der letzten Befragung

macOS Sierra

Aktuelle Umfrage

Letzte Umfrage

Inzwischen sind auch bei uns in der Redaktion zahlreiche Produktiv-Macs auf die mittlerweile dreizehnte Version von »OS X« umgestiegen. Das in »macOS« umgetaufte System zeichnet sich in erster Linie durch noch engere Verzahnung mit anderen Apple-Produkten aus, allen voran natürlich iPhone und Apple Watch. Dazu zählt etwa die neue Continuity-Funktion »Allgemeine Zwischenablage«, die auf dem Mac kopierte Daten auf iPhone und iPad einsetzen kann und umgekehrt. Außerdem können Nutzer eine Apple Watch verwenden, um ihren Mac zu entsperren.Ein weiteres Augenmerk hat Apple auf die Optimierung des im Allgemeinen begrenzten Speicherplatzes und den Ausbau der iCloud gelegt. Und natürlich erhielten viele der mitgelieferten Apps ein kräftiges Update, so zum Beispiel Fotos, iTunes und Nachrichten. Eine detaillierte Darstellung des neuen Mac-Betriebssystem haben wir in diesem sechsseitigen Artikel für Sie zusammengefasst: Aber natürlich interessieren uns auch die praktischen Erfahrungen, die Sie als Nutzer mit dem neuen System bisher machen konnten. Sind Sie mit den Neuerungen in macOS Sierra zufrieden? Treten bei Ihnen unerwünschte Nebeneffekte oder gar ärgerliche Fehler auf? Oder schieben Sie vielleicht einen Umstieg noch auf, bzw. haben ihn gar nicht vor? Die Umfrage finden Sie wie üblich in der Seitenleiste oder direkt auf der Umfrageseite: . Zur Teilnahme erforderlich ist lediglich ein kostenloser Nutzer-Account auf MacTechNews.Zuletzt haben wir Sie nach Ihrer Zufriedenheit mit dem jüngsten »See you on the 7th«-Event am 7. September gefragt, auf dem Apple die inzwischen verfügbaren Produktneuheiten iPhone 7 und Apple Watch Series 2 vorgestellt hatte. Angesichts der Tatsache, dass im Vorfeld von wenig Neuem und Innovativem bei diesen Geräten die Rede war, fällt das Ergebnis doch relativ positiv aus.Zwar zeigten sich nur 6,5 Prozent richtig begeistert, doch eine absolute Mehrheit konnte den beiden neuen Apple-Geräten Positives abgewinnen (gut: 36,8 Prozent, okay: 26,9 Prozent). Eher unzufrieden war dagegen gut jeder vierte Befragte (enttäuschend: 12,6 Prozent, langweilig: 14,0 Prozent). Lediglich 3,1 Prozent der Befragten empfanden die Keynote als sehr enttäuschend und die vorgestellte Produkte als furchtbar.