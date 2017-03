Handlackiertes iPhone 7 Plus im Macintosh-Classic-Design

Für Apple haben iPhone und iPad längst den Mac als Alltagscomputer abgelöst. Für all die, welche jedoch der guten alten Zeit nachtrauern, als der Macintosh "State of the Art" war, gibt es von ColorWare ein interessantes Angebot. Zum stolzen Preis von 1.899 US-Dollar gibt es ein handlackiertes iPhone 7 Plus (Model A1661) mit 256 GB Speicherkapazität. Der Aufpreis gegenüber dem regulären Modell beläuft sich damit auf 940 US-Dollar.Das ursprünglich schwarze iPhone ist in der "Retro Edition", bei denen die ersten 25 Stück eine limitierte Sonderauflage "1 of 25" darstellen, natürlich im klassischen Computer-Beige gehalten . Statt eines metallischen Apfels prangt auf der Rückseite die farbenfrohe Regenbogenvariante des Logos. Zudem sind die beim klassischen Macintosh typischen Lüftungsschlitze angedeutet.Die Bearbeitungszeit nach Bestellungseingang beträgt 2 bis 3 Wochen. Zudem ist das Angebot auch zeitlich limitiert. Die eingeräumte Garantie von ColorWare umfasst standardmäßig 12 Monate und kann gegen Aufpreis auf 24 Monate erhöht werden. Der internationale Versand erfolgt in fast alle Länder, sodass das Angebot sicherlich auch hierzulande auf Interesse stoßen könnte.