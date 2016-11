Gemeinnützige Spenden jetzt auch mit Apple Pay tätigen

Die Funktionen von Apple Pay werden stetig erweitert. Nun kann man auch Spenden bei gemeinnützigen Organisationen in von Apple Pay unterstützten Ländern mit Apples Bezahldienst tätigen. Eine ganze Reihe von Organisationen unterstützen dies ab sofort.Bei folgenden Organisationen soll die Zahlung mit Apple Pay möglich sein: Amerikanisches Rotes Kreuz, American Heart Association, Charity: water, Children´s Miracle Network Hospitals, COPD Foundation, Crohn´s & Colitis Foundation of America (CCFA), Ärzte ohne Grenzen, Feeding America, GlobalGiving, International Rescue Committee, (RED), St. Jude Children´s Research Hospital, die Kinderrechtsorganisation Save the Children, The Nature Conservancy, The Water Project, UNICEF, WNET, World Vision und WWF (World Wildlife Fund).Angekündigt wurde die neue Funktion zusammen mit der Veröffentlichung von iOS 10 und macOS Sierra. Unklar ist allerdings, warum Apple Spenden nicht bereits im Vorfeld schon unterstützt hat. Womöglich hatte dies steuerrechtliche Gründe, da Apple bei den Spenden auf einen Teil der Gebühren verzichtet.Apple Pay ist mittlerweile neben den USA in viele weiteren Märkten verfügbar. In Europa wären aktuell besonders die Schweiz, Großbritannien und Russland zu nennen. Wann der Dienst nach Deutschland kommt, ist aktuell noch offen, in letzter Zeit deuteten aber mehrere Hinweise auf einen baldigen Start Weiterführende Links: