Gedenktag: Apples Tribut an Martin Luther King

Wer die Domain apple.com im Augenblick ansteuert, wird nicht wie üblich vom neuen MacBook Pro, dem iPhone 7 und Apple Music begrüßt, sondern von einem großen Bild des 1968 ermordeten Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr. Daneben ist ein Ausspruch Kings abgedruckt, den sich auch Apple somit auf die Fahnen schreibt: „Setzt euch ein in dem ehrenhaft Kampf um gleiche Rechte. Dadurch macht ihr euch zu besseren Menschen, euer Land zu einer besseren Nation und erschafft eine Welt, in der sich besser leben lässt."Grund ist der Martin Luther King Day, der in den USA stets am dritten Montag im Januar gefeiert wird. Damit liegt er nahe am Geburtstag des Geehrten, dem 15. Januar 1929. In vielen Unternehmen des Landes wird an diesem Tag nicht gearbeitet. King rief in seinem Widerstand gegen die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung und die Rassentrennung in den Südstaaten immer wieder auch zur Gewaltlosigkeit auf. 1963 hielt er seine wohl berühmteste Rede „I have a Dream". Im folgenden Jahr erhielt er den Friedensnobelpreis. Am 4. April 1968 wurde er in Memphis ermordet.Auch Tim Cook gedachte heute des Bürgerrechtlers und twitterte ein Bild von King mitsamt eines weiteren Ausspruchs: „Wir mögen alle in verschiedenen Schiffen gekommen sein, aber wir leben heute im selben Boot." Der Apple-CEO hatte bereits zu mehreren Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht, dass King neben John F. Kennedy zu seinen persönlichen Idolen gehöre. Als Konzernchef engagiert sich Cook auch selbst für Gleichberechtigung aller Bevölkerungsteile sowie für die Rechte von ethnischen und sexuellen Minderheiten.Zu besonderen Anlässen verzichtet Apple immer wieder auf die Produktwerbung auf der eigenen Homepage, um an eine Person aus der Gesellschaft zu erinnern. So gedachte Apple auf diese Weise im vergangenen Sommer des Todes von Muhammad Ali ( ). Für Martin Luther King gab es den Vollbild-Tribut bereits im vergangenen Jahr ( ).