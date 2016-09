EarPods des iPhone 7 zerlegt - Analogwandler im Lightning-Stecker

Nach dem Wegfall des Klinkenanschlusses gibt es mit iPhone 7 und 7 Plus nur noch zwei Wege, Kopfhörer anzuschließen. Entweder kabellos mittels Bluetooth oder kabelgebunden über den Lightning-Anschluss. Für Lightning legt Apple dem Gerät bereits einen Klinkenadapter und neue EarPods bei. Die vietnamesische Webseite Tinhte hat sich beide Lightning-Lösungen genauer angeschaut und auch geklärt, wo das digitale Signal in ein analoges Audiosignal übergeht.Beim Klinken-Adapter ist dies natürlich bereits im Stecker der Fall, da der Klinkenanschluss ein rein analoges Verbindungssystem ist. Doch bei den neuen EarPods hätte eine Umwandlung direkt bei den Ohren den Vorteil, dass Kabelinterferenzen aufgrund des digitalen Signals nicht zu hören wären. Apple waren solche Überlegungen allerdings nicht wichtig, denn der Digital-Analog-Wandler befindet sich laut Tinhte auch in diesem Fall im Lightning-Stecker.Abgesehen vom Stecker handelt es sich bei den neue EarPods also nach wie vor um einen Analog-Kopfhörer, der auf Kabelstörungen empfindlich reagieren kann. Entsprechend sind von Testern zwischen den alten und den neuen EarPods keine klanglichen Unterschiede auszumachen. Für eine digitale Übertragung bis zum Ohr sind also Lightning-Kopfhörer von Drittherstellern gefragt. Noch nicht optimal, aber den EarPods überlegen ist beispielsweise der Audeze SINE Lightning Kopfhörer, bei dem der Analogwandler weit oben im Kabel bei der Musiksteuerung sitzt.