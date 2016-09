Die Produkthighlights der Woche:

wurde für viele Modellvarianten der Apple Watch eine Lieferzeit von 4-6 Wochen oder noch länger angegeben

Der Verkauf der Apple Watch und des neuen MacBook hat begonnen. Oder genauer gesagt, Vorbestellungen können getätigt werden. Schon in der ersten Minute nach dem Start am vergangenen Freitag Morgen um 09:01 Uhr (bei vielen war der Apple Store erst einige Minuten später erreichbar)– für das neue MacBook ca. 3-4 Wochen. Damit war zu rechnen. Apple hat ja auch nicht behauptet, alle Bestellungen gleich am 24. April auszuliefern, sondern lediglich, dass an diesem Datum mit der Auslieferung begonnen wird. Fest steht aber wohl jetzt schon, dass die Apple Watch mal wieder so ein "Flop" ist, der sich entgegen zahlreicher pessimistischen Prognosen wohl ziemlich gut zu verkaufen scheint. Zunächst jedenfalls. Wie gut die Apple Watch tatsächlich ankommt und wie sie sich im Alltag bewährt, wird frühestens in einigen Monaten absehbar sein. Sobald mein Testmuster angekommen ist, werde ich möglichst zeitnah einen ausführlichen Erfahrungsbericht veröffentlichen.Darüber hinaus war die Woche in Sachen Produktneuheiten wieder ziemlich ruhig, weshalb die heutige Zusammenfassung entsprechend knapp ausfällt.