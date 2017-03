Das iPad mini 2 ist Geschichte

Hat das iPad mini eine Zukunft?

Wie so oft, wenn der Apple Online Store stundenlang nicht zu erreichen ist, hat sich nach der Wiederverfügbarkeit das Hardware-Angebot verändert. Und natürlich bedeutet das neben der viel beworbenen Einführung neuer Produkte wie des iPad 9,7’’, des iPhone SE mit gewachsenem Speicher oder des iPhone 7 in roter Gehäusefarbe auch, dass andere Artikel verschwinden.Dieses Schicksal hat nun beim iPad Air 2 zugeschlagen, dessen ideeller Nachfolger das iPad 9,7’’ darstellt. Vor allem aber hat es auch das iPad mini 2 nicht zurück in den Store geschafft. Das kleine Gerät mit 7,9’’ Displaydiagonale stammt vom Oktober 2013 und war somit weit über drei Jahre im Sortiment - so lange wie kein anderes Apple-Tablet. Seinerzeit war es das erste kleine iPad mit Retina-Display, welches eine Auflösung von 2.048 x 1.536 Pixeln unterstützt. Es überlebte sogar den eigenen Nachfolger, das iPad mini 3, und war schließlich eineinhalb Jahre neben dem »Enkel« iPad mini 4 im Angebot.Mit der Einschränkung der Speicherplatzoptionen des iPad mini 4 auf 128 GB (Store: ) hat Apple das iPad mini 2 nun beerdigt. Es war das letzte iOS-Gerät ohne den Fingerabdrucksensor Touch ID (wenn man vom iPod touch absieht). Der A7-Prozessor, der das Herz des Gerätes darstellte, war der gleiche wie im iPhone 5s.Das Schicksal der Produktfamilie iPad mini 4 hängt weiter am seidenen Faden. In letzter Zeit häuften sich die Berichte, denen zufolge Apple das Interesse an dem 7,9’’ großen Gerät endgültig verloren habe. Die Erhöhung des Speicherplatzes ist nun zwar noch einmal ein Lebenszeichen, schließt aber das endgültige Ende der Produktklasse nicht aus. Denn mit den auf 4,7’’, bzw. 5,5’’ gewachsenen iPhones ist der Raum, den das iPad mini seinerzeit belegte, deutlich schmaler geworden. Nach wie vor bleibt also fraglich, ob wir jemals ein iPad mini 5 erleben. Die wohl letzte Chance für ein Update wäre im Rahmen der zweiten Generation des iPad Pro 12,9’’. Damit - genau wie mit dem häufig kolportierten iPad ohne Displayränder und 10,5’’-Display - ist allerdings frühestens im Herbst zu rechnen.Weiterführende Links: