CES: Sennheiser stellt In-Ear Kopfhörer für hochwertige 3D-Tonaufnahmen und weitere Neuheiten vor

AMBEO Smart Surround

Auf der CES 2017 in Las Vegas zeigt Sennheiser erstmalig das, einen Ohrhörer für 3D-Audioaufnahmen. Bei dem Produkt handelt es sich – trotz seines Aussehens – weniger um einen typischen In-Ohr-Kopfhörer (obwohl er das auch ist), sondern primär um ein hochwertiges Mikrofon, das seinen Träger in die Lage versetzt, Umgebungsgeräusche binaural aufzunehmen und abzuspielen. Der Kopfhörer kann dazu digital per Apple Lightning oder USB-C an kompatible Smartphones angeschlossen werden.Binaurale Audioaufnahmen ermöglichen besonders immersive Hörerlebnisse, indem sie sowohl die Richtung von Klängen als auch die Raumeigenschaften jeweiligen Umgebung replizieren. Der AMBEO Smart Surround verfügt dafür über spezielle Mikrofone direkt in den Hörergehäusen. Die dreidimensionalen Aufnahmen können mit jedem beliebigen Stereo-Kopfhörer wiedergegeben werden. Der beeindruckend realistische 3D-Effekt entsteht durch die feinen Unterschiede in Zeit, Lautstärke und Klangfarbe, die auftreten, wenn Klänge die Ohren aus verschiedenen Richtungen erreichen. Ob Regenwald, belebte Straße oder Konzerthalle – der Hörer hat das Gefühl, mitten im Klanggeschehen zu stehen.Während bisher professionelle Audiolösungen wie beispielsweise ein Kunstkopf für die Aufnahme notwendig waren, will Sennheiser mit seinem neuen Ohrhörer 3D-Klang auf die Geräte von Endnutzern bringen. Das AMBEO Smart Surround wird in der zweiten Jahreshälfte 2017 verfügbar sein. Ein Preis wurde leider noch nicht genannt.Neben dem AMBEO Smart Surround hat Sennheiser auf der CES noch weitere Neuheiten präsentiert.Mit dem HD4.50BTNC und dem HD 4.40BT zeigt Sennheiser zwei neue kabellose Kopfhörer für den Musikgenuss unterwegs. Die ersten Bluetooth-Modelle der HD 4-Serie sollen erstklassigen Sennheiser-Sound mit der Freiheit von kabellosem Hören in einem Kopfhörer mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis vereinen. Zusätzlich verfügt der HD4.50BTNC über Sennheisers aktive Geräuschunterdrückung NoiseGard für ungestörten Hörgenuss. Der HD4.40BT ist ab Januar 2017 erhältlich, das Modell HD 4.50BTNC ab Februar. Auch hierfür wurden keine Preise genannt.Außerdem zeigt Sennheiser in Las Vegas erstmals den MOMENTUM In-EarWireless. Der kabellose Nackenbügel-Kopfhörer soll mit "führendem Akustikdesign und hochwertigen Materialien" überzeugen. Dank Bluetooth 4.1, AAC-Codec-Unterstützung und aptX liefert der Kopfhörer laut Hersteller auch auf mobilen Geräten bemerkenswerten Klang. Erhältlich ist diese Neuheit ab Februar. Preis ebenfalls noch unbekannt.