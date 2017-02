BeatsX: Ab heute bestellbar, Apple beschenkt Kunden

3 Monate Apple Music geschenkt

Vorgestellt wurden die kabellosen Kopfhörer BeatsX auf der iPhone-Keynote im September. Gemeinsam mit Apples AirPods und den Powerbeats 3 sollten die BeatsX den Wegfall des Klinkenanschlusses am iPhone 7 kompensieren. Nachdem Apple mit Fertigungsproblemen zu kämpfen hatte, konnte man die AirPods Mitte Dezember bestellen. Am heutigen Tage ist es bei den BeatsX soweit - nach 5-monatiger Wartezeit lassen sich die kabellosen Kopfhörer bestellen.Die Unterschiede zwischen den BeatsX und den AirPods sind deutlich. Zwar nutzen beide den W1-Chip, welcher von Apple entwickelt wurde, um Audio-Daten über Bluetooth zu versenden. Jedoch sind die Kopfhörer ansonsten sehr unterschiedlich. Während die einzelnen Ohrmodule der AirPods kabellos miteinander kommunizieren und über die Ladeschale geladen werden, sind die Beats-Module durch ein flaches Kabel miteinander verbunden und werden über einen Lightning-Anschluss an einem der beiden Akku-Module geladen. Außerdem haben die BeatsX ein Modul zum Annehmen von Anrufen, welches auch das Verändern der Lautstärke und die weiteren Musik-Kontroll-Funktionen unterstützt. Ein Mikrofon für Anrufe und Tonaufnahmen ist ebenfalls integriert.Bei der Akkulaufzeit können die BeatsX bessere Werte vorweisen. So liegt diese bei bis zu 8 Stunden und damit deutlich höher als die der AirPods . Über Fast Fuel können die BeatsX nach 5 Minuten Laden bis zu 2 Stunden Musik wiedergeben. Apples Angaben zufolge ist das Kabel der Kopfhörer sehr robust und bruchsicher, sodass man die Kopfhörer zusammengeknüllt in die Hosentasche stecken kann. Für Ordnungsliebende ist aber auch ein Case im Lieferumfang enthalten.Einigen "Unboxing"-Videos zufolge, beschenkt Apple Käufer der BeatsX zudem mit einem dreimonatigen Apple-Music-Gutschein. Dieser hat einen Wert von knapp 30 Euro. Im weiteren Lieferumfang sind Ohr-Stecker in verschiedenen Größen, ein Lightning auf USB-A-Kabel und Wingtips enthalten.Die BeatsX sind für 149,95 Euro im Apple Online Store in den Farben Weiß, Grau, Blau und Schwarz erhältlich. Die Lieferzeiten werden von Apple mit zwei bis drei Wochen angegeben.Weiterführende Links: