Beats: Marketing-Manager verlässt Unternehmen

Seit dem Kauf durch Apple im Jahre 2014 hat sich auf der Managerebene von Beats wenig verändert. Nun kündigte Omar Johnson, Marketing-Manager bei Beats, an, im November dieses Jahres das Unternehmen zu verlassen. Er kam erst 2010 zu dem Unternehmen und wurde 2012 in seine aktuelle Position befördert.Johnson war unter anderem für die TV-Werbespots zur Fußball-WM 2014 verantwortlich. Zudem baute er in der Zeit bei Beats viele Partnerschaften zu Athleten auf, sodass eine große Anzahl von Sportlern die bekannten Kopfhörer trugen und so günstige und glaubwürdige Werbung produzierten.Was Johnson nach seiner Tätigkeit in Apples Tochterunternehmen plant, ist unklar. Der Beats-Mitbegründer Jimmy Iovine äußerte sich nur knapp zu Johnsons Weggang. Er sei ein talentierter Marketing-Manager, ohne den Beats nie so groß geworden wäre. Für zukünftige Unterfangen sicherte Iovine ihm seine Unterstützung zu. Zur neuen Besetzung der Position gab es keine näheren Angaben.